唯一站上季線的千金股！藥華藥翻多大漲、11日將法說

台股上周重挫5,510點，大跌12%，並跌破四萬點大關，千金股幾乎無一倖免跟著一同大跌，但生技股王藥華藥（6446）股價持穩，僅上周五一度回測至1,075元，終場並大漲逾7%，9日盤中更續強上漲逾7%，率先站上季線，成為唯一收復季線的千金股。

千金股上周也遭到血洗，股王信驊（5274）跌破年線，今盤中反彈小漲逾2%，股后川湖（2059）跌破半年線，反彈逾5%，創意（3443）、健策（3653）相對抗跌，今日大漲近9%，但仍未收復季線，多檔更是陷入年線保衛戰，或是已跌破年線，相較之下藥華藥走勢強勁，一舉突破季線大關。

藥華藥即將於11日舉行法說會，將說明核心產品PV及ET兩大藥證未來營運展望。藥華藥10月營收創歷史新高，達28.4億元，月增7.6%、年增102%，營收連續三個月翻倍。

藥華藥表示，核心產品Ropeg用於真性紅血球增多症（PV）市場銷售穩健成長；今年7月於美國上市的Ropeg注射筆，以更便利的用藥方式提升病患使用意願，帶動美國市場銷售雙位數成長。

另外Ropeg成功拓展至原發性血小板過多症（ET）市場，已相繼於台灣、日本、美國及中國大陸取得ET藥證，目前已於美國、日本等主要市場上市銷售，ET市場從本月開始放量，預期將加速顯現。

藥華藥持續在世界各地市場申請ET藥證，新加坡衛生科學局（HSA）已正式受理申請，澳洲子公司也在10月進駐墨爾本，啟動 PV 及 ET 兩項適應症的藥證申請準備。真性紅血球增多症（PV）與原發性血小板增多症（ET），皆屬於被稱為骨髓增生性腫瘤（MPN）的慢性血液癌症。