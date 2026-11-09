快訊

園區有了人卻沒留下 中興新村發展最難解的是生活

不用刻意運動！每天1分鐘「腹肉按摩法」她腰圍兩周減7公分

俄國獨立媒體宣告停刊！與政治抗衡的33年歲月見證

聽新聞
0:00 / 0:00

唯一站上季線的千金股！藥華藥翻多大漲、11日將法說

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股上周重挫5,510點，大跌12%，並跌破四萬點大關，千金股幾乎無一倖免跟著一同大跌，但生技股王藥華藥（6446）股價持穩，僅上周五一度回測至1,075元，終場並大漲逾7%，9日盤中更續強上漲逾7%，率先站上季線，成為唯一收復季線的千金股。

千金股上周也遭到血洗，股王信驊（5274）跌破年線，今盤中反彈小漲逾2%，股后川湖（2059）跌破半年線，反彈逾5%，創意（3443）、健策（3653）相對抗跌，今日大漲近9%，但仍未收復季線，多檔更是陷入年線保衛戰，或是已跌破年線，相較之下藥華藥走勢強勁，一舉突破季線大關。

藥華藥即將於11日舉行法說會，將說明核心產品PV及ET兩大藥證未來營運展望。藥華藥10月營收創歷史新高，達28.4億元，月增7.6%、年增102%，營收連續三個月翻倍。

藥華藥表示，核心產品Ropeg用於真性紅血球增多症（PV）市場銷售穩健成長；今年7月於美國上市的Ropeg注射筆，以更便利的用藥方式提升病患使用意願，帶動美國市場銷售雙位數成長。

另外Ropeg成功拓展至原發性血小板過多症（ET）市場，已相繼於台灣、日本、美國及中國大陸取得ET藥證，目前已於美國、日本等主要市場上市銷售，ET市場從本月開始放量，預期將加速顯現。

藥華藥持續在世界各地市場申請ET藥證，新加坡衛生科學局（HSA）已正式受理申請，澳洲子公司也在10月進駐墨爾本，啟動 PV 及 ET 兩項適應症的藥證申請準備。真性紅血球增多症（PV）與原發性血小板增多症（ET），皆屬於被稱為骨髓增生性腫瘤（MPN）的慢性血液癌症。

藥華藥

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股絕地反攻 玻纖布衝第一 南亞、台玻都漲停

三大法人買超股將扮反攻先鋒 川湖、中華電等有望搶先止跌反彈

台股反彈只是曇花一現？法人揭後市三大觀察重點

台股一度大漲2,647點收復4萬點大關 法人：政策利多加持 台股跌深反彈

相關新聞

捷創財報／前三季 EPS 8.6元 賺贏去年全年

捷創科技（7810）董事會通過今年第3季財報，累計前三季合併營收6.67億元，年增81.1%。毛利率55.62%，年增6.77個百分點。稅後純益1.74億元，年大增201.5%；每股稅後純益8.6元。包括營收及獲利表現，均賺贏2025年全年的營收5.94億元、稅後純益1.13億元及EPS 6.25元。

華邦電領軍！7檔記憶體股亮燈漲停 外資逢低承接、焦佑鈞揭2029年變數

美股科技股反彈，加上國安基金獲授權視情況進場、金管會祭出限空令，台股9日展開強勁反攻，盤中大漲逾2,600點、重返5日線。記憶體族群同步強勢表態，華邦電（2344）、旺宏（2337）、力積電（6770）等7檔亮燈漲停，成為多頭助攻手之一。

台積電股價反彈2,200元關卡以上 市值回升至逾59兆

大型權值股台積電（2330）今日股價反彈2,200元關卡以上，早盤來到2,290元，市值回升至逾59兆來到約59.26兆元。數據顯示台積電自2016年以來，盤中觸及跌停（或跌幅達9%以上）的過去三次紀錄，其後續的股價表現皆呈現V型或驚人反彈走勢。

香繼光營收／10月年增11% 多品牌拚年底聚餐旺季業績

香繼光（7418）公告10月合併營收1.56億元，較去年同期成長11.18%；累計前十月合併營收14.81億元，年增7.25%。香繼光表示，隨著國內外食需求持續擴張，加上秋冬消費旺季來臨，集團以「繼光香香雞」為核心，結合金子半之助、日本橋海鮮丼辻半等日系代理品牌，透過季節新品、產品組合優化及會員回流行銷，持續擴大消費客群與用餐場景，帶動營運穩健成長。

黃仁勳婚外情衝擊AI供應鏈？多頭總司令張錫：個人隱私問題不影響

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳坦承與涉嫌替中國從事間諜活動的女子發生婚外情，是否影響輝達丶台灣供應鏈備受關注。「台股多頭總司令」、東海大學教授張錫9日認為，個人隱私問題不影響。

聯德10月營收下滑19% 新品拚量產

散熱暨機構件大廠聯德控股-KY（4912）昨（8）日公告10月營收6.82億元，月減19.2%、年增4.6%；累計前十月營收65.28億元，年增29.3%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。