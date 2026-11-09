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永光營收／10月7.37億元、年增26.2% 電子化學品成長逾七成

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

永光（1711）公告10月合併營收7.37億元，年增26.2%；前十月累計營收72.15億元，年增14.2%。

在各項事業別中，10月色料化學品營收2.66億元，年增31%；電子化學品2.42億元，年增75%；特用化學品營收1.44萬元，年減3%；碳粉7,491萬元，年減7%；醫藥化學品991萬元，年減31%。

前十月累計營收中，色料化學品營收24.88億元，年增6％；電子化學品20.71億元，年增42％；特用化學品17.03億元，年增10％；碳粉7.95億元，年增1%；醫藥化學品1.59億元，年減6％。

永光前三季合併營業淨利18,278萬元，轉虧為盈，較去年同期淨利增加30,184萬元；合併稅前淨利25,884萬元，較去年同期淨利增加37,302萬元。

永光今年受惠國際合作需求放大，電子化學品成長顯著，已躍升為集團第二大事業體。先前並公告現金增資案，預計募資金額約17億元，用途為五條光阻劑新產線、兩條銅箔基板（CCL）樹脂產線，以及興建兩棟危險品冷藏倉庫，深化半導體、CCL材料布局。

此外，永光已於今年啟動光阻新產線建置，該產線目前即將步入完工階段。

永光指出，公司與國際大廠合作，持續進行光阻劑相關產線擴建，以快速反應客戶產線上的即時需求；除既有的光阻材料外，亦與國際大廠洽談新品項的合作案，持續擴大電子化學品業務規模。

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