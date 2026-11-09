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捷創財報／前三季 EPS 8.6元 賺贏去年全年
捷創科技（7810）董事會通過今年第3季財報，累計前三季合併營收6.67億元，年增81.1%。毛利率55.62%，年增6.77個百分點。稅後純益1.74億元，年大增201.5%；每股稅後純益8.6元。包括營收及獲利表現，均賺贏2025年全年的營收5.94億元、稅後純益1.13億元及EPS 6.25元。
捷創科技第3季合併營收2.49億元，季增2.1%，年增107.2%。毛利率57.93%，季增0.83個百分點，年增9.64個百分點。稅後純益7,063.9萬元，季增6.3%，年大增285.4%；每股稅後純益3.48元。單季營收、毛利率及獲利表現，全數改寫單季歷史新高。
捷創科技表示，2026年受惠於AI浪潮，驅動整體市況優於預期。加上半導體大廠持續擴廠，對設備、及自動化的需求持續提升，可望挹注捷創科技今年可交出亮麗成績單。
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