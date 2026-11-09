捷創財報／前三季 EPS 8.6元 賺贏去年全年

大型權值股台積電（2330）今日股價反彈2,200元關卡以上，早盤來到2,290元，市值回升至逾59兆來到約59.26兆元。數據顯示台積電自2016年以來，盤中觸及跌停（或跌幅達9%以上）的過去三次紀錄，其後續的股價表現皆呈現V型或驚人反彈走勢。

2026-11-09 10:41