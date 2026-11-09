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台塑三寶漲停 台化、南亞10月營收年增逾六成 台塑化年增76%最佳

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股9日盤中大漲超過兩千點，力拚重回4萬2千點大關，各類股都大漲，塑化股漲勢更強，類股大漲逾9%，台化（1326）、台塑（1301）、南亞（1303）都漲停亮燈，四寶中僅台塑化（6505）未漲停，盤中漲幅逾5%。台塑四寶公布十月營收，台塑、台化、南亞均年月雙增，台塑化月減、年增，以年增率來看，台塑化76%最佳，台化、南亞都年增逾六成，台塑年增16.2%。

台股低潮一周後上演大反攻，科技、傳產都上漲，尤其塑化股漲勢猛烈。台塑四寶公布10月營收，台塑化10月營收775.51億元，月減10.8%，年增76%；南亞10月營收349.42億元，月增1.5%、年增64.6%，為55個月新高；台化10月營收358.32億元，月增7.3%、年增61.8%；台塑10月營收155.84億元，月增3.8%、年增16.2%。

四寶中僅台塑化10月營收月減，台塑、台化、南亞均年月雙增，不過台塑化年增幅度最高，達76%。台塑化指出，10月營收較上月略減，主因為第二套常壓蒸餾單元（CDU#2）於10月22日起執行定檢，致產品總銷售量較上月減少，雖然銷售量減少，但銷售價差增加22.8億元。

台塑化指出，美伊雙方和談反覆，地緣風險仍未解除，使油價維持高檔震盪，10月杜拜原油均價110.7美元/桶，比上月減少3.0美元/桶，而成品油則因區域供給仍偏緊，全產品平均售價比上月增加0.6美元/桶。

南亞、台化年增都超過六成，台化10月營收主要受惠中東局勢緊繃及原油價格上漲，帶動石化塑膠產品報價走高，售價差貢獻達24.4億元。不過，銷量差減少0.1億元，雖然原油價格上漲，並拉抬石化塑膠產品行情，但除了PX市況改善，酚酮、PIA、PS及ABS下游市況疲弱，客戶抵觸抗拒，產品漲價動能相對受限。

台塑 台塑化

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