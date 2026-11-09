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華邦電領軍！7檔記憶體股亮燈漲停 外資逢低承接、焦佑鈞揭2029年變數

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
華邦電董事長焦佑鈞。 聯合報系資料照
華邦電董事長焦佑鈞。 聯合報系資料照

美股科技股反彈，加上國安基金獲授權視情況進場、金管會祭出限空令，台股9日展開強勁反攻，盤中大漲逾2,600點、重返5日線。記憶體族群同步強勢表態，華邦電（2344）、旺宏（2337）、力積電（6770）等7檔亮燈漲停，成為多頭助攻手之一。

台股上周重挫5,510點、跌幅達12.19%，記憶體族群也遭遇外資大舉調節。不過，籌碼面已出現值得關注的變化。南亞科（2408）上周遭外資賣超近2.2萬張，華邦電賣超6.1萬張，力積電賣超近8.2萬張，旺宏也遭賣超近1.5萬張，但外資6日卻反手回補，分別買超南亞科5,624張、華邦電5,872張、力積電9,828張及旺宏6,983張，顯示跌深之際已有資金開始承接。

隨著台股9日強彈，記憶體族群買氣迅速升溫。截至上午11時45分，有7檔個股亮燈漲停，其中，華邦電衝上132.5元，群聯（8299）報1,650元，旺宏報83.3元，鈺創（5351）報92.4元，晶豪科（3006）228元、力成（6239）223.5元、力積電也衝上58.1元漲停價。南亞科則大漲逾8.5%，目前最高達376元。

國際產業趨勢方面，《巴隆金融周刊》（Barron's）分析，美國期中選舉結果雖引發市場對AI投資及資料中心建置的疑慮，但政策管制也可能成為科技巨擘調整資本支出的緩衝，讓業者有機會降低過度投資及投資報酬率的壓力。更重要的是，現有資料中心容量仍可持續創造營收，並不會因新建計畫放緩而立即受到衝擊。

記憶體供需則仍是產業的重要支撐。《巴隆》指出，三星、SK海力士與美光未來幾年的產能已銷售一空，供給吃緊情況仍未解除。ClearBridge投資公司投資組合經理人馬瑟也認為，AI支出頂多稍作調整，不至於出現重大轉變，只要AI基礎建設投資熱潮延續，記憶體類股仍具吸引力。

另，華邦電董事長焦佑鈞對產業前景也提出值得留意的時間表。他指出，2027、2028年AI資料中心建置需求相對明確，真正的觀察關卡在2029年以後。隨著龐大資本支出逐漸面臨資金、土地及電力限制，未來新增投資能否延續高速成長，將牽動下一波半導體景氣循環。

除了AI投資變數，記憶體價格持續攀升也有其極限。焦佑鈞直言「希望它到頂」，並以「飯不能一家吃」形容產業失衡的風險。他指出，記憶體漲價雖有利原廠獲利，卻可能壓縮手機、PC等消費性電子業者的成本空間，進一步影響終端消費者購買意願。若價格漲幅過大，反而可能傷害整體電子產業需求。

此外，市場傳出台積電（2330）有意為輝達生產3D DRAM，也引發業界關注。焦佑鈞指出，跨足DRAM涉及技術、專利及既有夥伴關係等多重考量；業界分析，台積電目前仍積極擴充先進製程與封裝產能，若另闢記憶體戰線，將牽動資本支出及產能配置，短期自行量產的可能性不高。

整體而言，記憶體族群這波反攻，反映跌深資金回流與AI長期需求支撐，但外資是否持續回補、記憶體漲價能否兼顧終端需求，以及2029年後AI基建投資能否接棒，將是後續觀察產業行情能否延續的三大關鍵。

華邦電 記憶體

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