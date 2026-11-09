科科科技營收／10月年增逾三成 粉絲互動經濟升溫

AI多模態科技與影響力經濟集團科科科技-KY（6950）公告10月份營收3.1億元，月減14.9%，年增30.8%，今年前十月營收29.24億元，年增17.9%，主要受惠於粉絲經濟熱潮不斷升溫以及合併PressPlay效益。

科科科技集團旗下音樂串流平台 KKBOX 近期全力加速粉絲經濟布局，透過攜手多組新生代偶像男團與人氣創作者，以「超級粉絲（Superfan）」的高互動模式帶動每用戶平均收入（ARPU）與新型態收益成長，為音樂服務事業開闢第二成長曲線。

根據國際研究報告指出，全球粉絲互動市場規模預計在2026年將達到 85.4 億美元，並將於2036年大幅成長至447.2億美元，年複合成長率（CAGR）高達18% ，顯示出全球粉絲經濟在未來十年具備強勁成長動能。KKBOX針對千名以上追星族的調查亦驗證此趨勢，有近三分之一受訪者每月花超過10%收入追星，甚至有3.8%月花逾萬元，以24歲以下的阿法世代（Gen Alpha）與Z世代族群行動力最強，付費意願高，更投入大量時間參與各類應援活動，粉絲經濟已躍居新世代音樂產業最關鍵的成長引擎。

KKBOX 自去年第3季鎖定年輕族群推出專屬追星平台「FANKLUB」後，展現出明顯的跨界吸客力，目前有近四成的FANKLUB超級粉絲訂閱用戶過去並非KKBOX會員；在專屬私訊「DM功能」的訂閱者中，非既有會員比率更高達八成，顯示 FANKLUB 成功打開全新用戶池與多元付費管道。近期更陸續吸引人氣新生代男團如AcQUA源少年、ARKis、FEniX、F.F.O，以及百萬人氣創作者黃氏兄弟成員之一的黃挺瑋（瑋瑋）等跨界陣容進駐。黃氏兄弟瑋瑋結合新歌宣傳期舉辦的線下見面會與線上聆聽任務，成功帶動KKBOX站內單曲累積破萬次聆聽，推升發片期聆聽量相較過往同期躍升40%。F.F.O 配合新單曲〈下過雨之後〉舉辦的MV線下首映活動，更助攻該曲強勢奪下KKBOX當週新歌排行榜第五名。

KKBOX今年推出生活訂閱服務「KKBOX ONE」，持續打破音樂串流邊界，串連影音、娛樂、生活、美食、旅宿等生活面向推獨家訂閱方案，已累計進駐超過70組台港藝人與企業品牌。目前累積互動次數突破78.5萬，使用人數超越2.1萬，2026年第3季的互動次數年增率達12.6倍。

未來除了持續優化 KKBOX 的音樂串流服務體驗，更將全面整合 KKBOX ONE 的跨界量能，攜手更多藝人、創作者及實體展演夥伴，打通線上數位內容、社群互動到線下實體體驗的完整閉環。

透過不斷拓展粉絲經濟的變現模式與高附加價值服務，持續擴大核心用戶基礎與每用戶貢獻價值，為集團營運開創新動能，也為用戶、創作者與股東創造多贏價值。