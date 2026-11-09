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台積電股價反彈2,200元關卡以上 市值回升至逾59兆

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
大型權值股台積電（2330）今日股價反彈2,200元關卡以上。 路透
大型權值股台積電（2330）今日股價反彈2,200元關卡以上。 路透

大型權值股台積電（2330）今日股價反彈2,200元關卡以上，早盤來到2,290元，市值回升至逾59兆來到約59.26兆元。數據顯示台積電自2016年以來，盤中觸及跌停（或跌幅達9%以上）的過去三次紀錄，其後續的股價表現皆呈現V型或驚人反彈走勢。

2025 年 4 月 7 日美國宣布對全球課徵對等關稅，台股在清明連假後開盤面臨恐慌性補跌。當日台積電面臨16年來首見的跳空鎖跌停，大跌 94 元，收在 848 元。大跌後一周漲跌幅+6.37%。

更早之前2024 年 8 月 5 日台積電受國際股市日圓套利平倉/全球斷頭潮等干擾，股價盤中跌停，大跌後一周上漲15.34%。

此外2020 年 3 月 19 日新冠疫情導致全球股市熔斷爆發，台積電當時股價逼近跌停，最低觸及 248 元，大跌後一周上漲12.9%。

台積電

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