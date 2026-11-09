香繼光營收／10月年增11% 多品牌拚年底聚餐旺季業績

香繼光（7418）公告10月合併營收1.56億元，較去年同期成長11.18%；累計前十月合併營收14.81億元，年增7.25%。香繼光表示，隨著國內外食需求持續擴張，加上秋冬消費旺季來臨，集團以「繼光香香雞」為核心，結合金子半之助、日本橋海鮮丼辻半等日系代理品牌，透過季節新品、產品組合優化及會員回流行銷，持續擴大消費客群與用餐場景，帶動營運穩健成長。

根據經濟部最新統計，2026年累計前9月餐飲業營業額達8,266億元，年增4.1%，反映國內外食市場持續成長。相較之下，香繼光前9月累計營收年增6.81%，高於整體餐飲業平均增幅2.71個百分點，10月單月營收更繳出11.18%的雙位數年增表現，展現集團優於整體餐飲市場的成長動能。

香繼光指出，核心品牌「繼光香香雞」以台式炸雞、炸物小食及套餐為主力，掌握高頻率日常外食需求；日系代理品牌則透過特色料理、季節新品與精緻用餐體驗，切入中高客單價市場。透過平價外帶、百貨商場及精緻餐飲等多元布局，不僅擴大消費客群，也有助提升單店產值與整體營收規模。

在秋冬新品及行銷布局方面，旗下日本橋海鮮丼辻半推出899元「山海和牛火鍋」，搶攻聚餐市場；金子半之助與辻半同步啟動周年感謝祭，透過主餐優惠、飲品加購及回訪折價券，提升客單價與消費頻次。此外，「繼光香香雞」自11月5日起連續21天推出雙11活動，規劃免費贈送2萬顆塔塔雞肉可樂餅，結合百貨消費、LINE會員優惠及後續53周年慶，帶動來客與回購需求，延續年底消費動能。

此外，旗下日本平價鰻魚飯代理品牌「名代宇奈とと」預計11月25日進駐台北忠孝SOGO商圈，推出189元起的鰻魚丼及特色料理，搶攻東區百貨商圈與日常外食市場。

香繼光表示，隨著國內百貨商場持續擴張，集團將結合多品牌優勢、中央供應鏈及標準化營運能力，持續提升展店效率，並以繼光香香雞為核心推進海外代理與加盟展店，擴大台式炸雞國際連鎖品牌版圖，為中長期營運增添成長動能。