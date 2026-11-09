黃仁勳婚外情衝擊 AI 供應鏈？多頭總司令張錫：個人隱私問題不影響

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳坦承與涉嫌替中國從事間諜活動的女子發生婚外情，是否影響輝達丶台灣供應鏈備受關注。「台股多頭總司令」、東海大學教授張錫9日認為，個人隱私問題不影響。

根據彭博彙整資料，輝達占京元電子（2449）營收比重達36%，緯創（3231）為21%，（2330）為19%。其他台灣供應商還包括日月光投控（3711）、景碩（3189）、和碩（4938）與鴻海（2317）；聯發科（2454）、世芯-KY（3661）和南亞科（2408）也被列為值得關注的股票。

南韓方面，輝達占SK海力士營收約27%，占Leeno Industrial營收17%；日本供應商中，輝達占Ibiden營收比重達29%，愛德萬測試（Advantest）則為22%。

彭博資訊最新報導，美股期貨周一開盤後震盪，那斯達克100指數期貨一度下跌1%，隨後收復失土，轉為上漲0.1%。市場對黃仁勳遭調查感到不安，但美股期貨並未持續走低。

區塊鏈交易平台Hyperliquid上追蹤輝達股價的永續期貨合約周一（9日）一度下跌約2.9%，最低報180.15美元。

黃仁勳周日（8日）在寄給員工的電子郵件中坦承，自己對妻子不忠，傷害了妻子和孩子，對此深感抱歉。他並表示將配合董事會調查。這項調查將釐清黃仁勳是否成為外國情報活動鎖定的目標。

輝達強調，目前沒有理由相信國家安全受到危害或公司機密遭到洩露，黃仁勳將繼續擔任執行長。