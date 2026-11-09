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大山前三季 EPS 3.78元
AI基建大力發展，台電電網訂單需求擴大，線纜業營運看俏，更大力搶攻用線需求，指標線纜廠大山（1615）公告營收及財報，單季、前三季均創歷史同期新高，前十月營收也創歷史同期新高。
大山累計今年前三季稅後純益7.5億元，年增14.21％，每股稅後純益（EPS）3.78元。第3季稅後純益2.54億元，年增9.8%，每股稅後純益1.25元，單季、前三季均創歷史同期新高。
另，大山10月營收7.11億元，年增26.28%，創單月歷史次高紀錄，僅次於上月的7.17億元；累計今年前十月營收53.16億元，年增13.19%，累月營收則創歷史同期新高。
大山表示，持續受惠台電強韌電網計劃，在手訂單滿檔，因配合客戶交期，電線電纜及銅板出貨量增加，因此挹注營收及獲利，另一方面，今年以來銅價維持高檔，也有所助益。
大山近年受惠台電強韌電網計畫，在手訂單維持50億～60億元，目前接單狀況良好。
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