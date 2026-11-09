台康10月業績增2.8倍

台康生技（6589）昨（8）日公告10月營收突破2.7億元、年增287.8%；累計前十月營收13.8億元、年增94.7%，單月及累計營收雙創近三年新高。

董事長劉理成表示，受惠CDMO業務擴張及生物相似藥國際授權收入挹注，雙引擎策略效益逐步顯現，看好2027年下半年營運規模與獲利結構明顯改善。

劉理成指出，今年營收成長來自CDMO業務，以及生物相似藥EG12014、EG1206A國際授權合作收入。其中，開發里程碑金依合約履約進度逐月認列，並非集中單月入帳，未來隨藥證核准及商業化推進，將持續挹注營收，並逐步延伸至上市後銷售分潤。

生物相似藥EG1206A已於10月底向歐洲藥品管理局（EMA）申請上市許可，年底前將向美國及加拿大送件，2027年上半年攜手國際藥廠Sandoz向26國申請藥證。

台康規劃EG1206A於2027年在歐洲、2028年在美國上市，主要授權里程碑收入預期於2027至2028年陸續實現，上市後還可取得高雙位數比例的銷售分潤及銷售獎金，實際進度仍須視藥證核准情況而定。

後續產品方面，鎖定多發性骨髓瘤市場的EG12184，規劃2027年進入臨床試驗，已有國際及日本大型藥廠表達合作興趣。台康並以2029年起每12至18個月推出一項生物相似藥為目標。