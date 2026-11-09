台橡轉型奏效 獲利躍增

台橡（2103）轉型效益加速浮現，前三季獲利較去年同期暴增逾十倍，10月營收再繳出年增逾三成佳績。展望明年，台橡將以新世代高性能輪胎材料、醫療級彈性體及新產線擴建為三大成長引擎，持續優化產品組合，推升高附加價值產品比重，力拚營運再上層樓。

台橡今年前三季稅後純益20.82億元，每股純益（EPS）2.52元，遠優於去年同期1.8億元、EPS 0.22元。第3季稅後純益2.16億元，EPS 0.26元，也成功扭轉去年同期虧損8,225萬元的局面。

營收同樣展現成長動能。台橡10月營收37.42億元，年增33.37%，累計前十月營收367.71億元，年增18.93%，反映公司在全球石化景氣低迷之際，仍能維持營運擴張動能。

值得注意的是，台橡今年第2季毛利率一度攀升至21.15%，創近年單季高水準，顯示原料供應緊張時，憑藉靈活採購、穩定供貨及即時定價策略，具備擴大利差的能力。雖然第3季毛利率回落至10.44%，但也凸顯未來提升獲利穩定度的關鍵，在於擴大高值化產品貢獻，降低對傳統石化景氣循環的依賴。

其中，溶聚丁苯橡膠（SSBR）是台橡最具成長潛力的布局之一。隨全球輪胎產業朝低滾動阻力、高耐磨及節能方向升級，高性能SSBR需求具長期發展空間。台橡已推動新世代SSBR產線建置計畫，未來隨新產能逐步到位，可望強化電動車胎及綠色輪胎市場的供應能力，成為下一階段營收與獲利的重要支柱。

另一成長重心則是醫療級材料。台橡持續發展醫療級SEBS及氫化苯乙烯嵌段共聚物（HSBC），積極拓展輸液袋等醫療用途。相較傳統泛用橡膠，醫療材料重視純度、品質穩定及客戶認證，技術門檻較高，一旦建立長期供應關係，有利提高產品附加價值與客戶黏著度。

在永續材料方面，台橡推出再生熱可塑性彈性體（rTPE），碳足跡較初生SEBS降低約8%至53%，搶攻國際品牌減碳及循環材料需求，進一步拓展差異化市場。