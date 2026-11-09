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打入蘋果折疊機供應鏈 運錩迎新一波拉貨商機

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
運錩董事長顏德和。聯合報系資料照
運錩董事長顏德和。聯合報系資料照

蘋果首款折疊手機iPhone Duo搶購效應發威，運錩（2069）迎新一波拉貨商機。運錩旗下寧波奇億已切入美系手機供應鏈，隨新增產能開出、高毛利產品出貨擴大，運錩上季獲利倍增、獲利動能發酵，本季至明年營運可望更強。

運錩近日公布第3季財報，單季稅後純益1.28億元，較去年同期大增103%，每股純益（EPS）0.77元，優於去年同期0.38元。尤其單季毛利率由去年同期8.56%躍升至14.36%，大增5.8個百分點，凸顯高附加價值產品出貨增加，帶動獲利能力明顯改善。

累計前三季，運錩合併營收76.33億元，雖較去年同期小幅下滑約1%，但營業利益達5.63億元，稅後純益4.05億元，EPS達2.43元，不僅較去年同期倍增，更提前超越去年全年EPS 1.62元的水準，展現企業轉型成果。

營收動能也持續升溫。運錩最新公布10月營收9.6億元，年增22.27%，寫下近18個月新高，且為連三個月成長；累計前十月營收85.94億元，年增1.13%，由前三季的年減轉為正成長，顯示整體營運逐步走出傳統不銹鋼市場低迷陰影。

法人分析，運錩此波營運成長最大亮點，在於旗下全資子公司寧波奇億成功跨入高階電子材料供應鏈，尤其蘋果首款折疊手機於10月23日正式上市後，市場反應熱烈，部分訂單交期已延至明年1月，蘋果正積極提升產能，為相關精密材料供應商帶來後續擴大出貨的機會。

據悉，寧波奇億已取得蘋果折疊手機鈦板供應商資格，成為iPhone Duo相關材料供應鏈的一員。對此，運錩已證實，寧波奇億成功切入美系手機相關供應鏈，供應螢幕底層使用的鈦金屬材料，並已開始交貨，未來將持續接觸新產品及新客戶，擴大高階電子材料市場布局。

寧波奇億上半年毛利率達29.56%，成為推升運錩獲利的重要引擎。隨著去年及今年陸續增設的產線設備投入生產，高附加價值產品的供應能力持續提升。

運錩 拉貨 iPhone 蘋果 iPhone Duo

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