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碩陽電機攻無稀土馬達

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

半導體、AI液冷設備所需的無稀土馬達，台廠已具量產實力。碩陽電機（4589）成功開發0.75至7.5kW同步磁阻馬達，月產能達1,000台，近期更吸引半導體及AI設備業者洽詢，鎖定1.5kW規格，競爭利基看好。

碩陽董事長林明昌表示，近幾周已有兩、三家半導體及AI設備業者主動洽詢。由於設備導入須經測試及驗證，通常至少需要一年，公司目標兩年內切入相關供應鏈，其中以AI資料中心液冷設備最具成長潛力。

碩陽布局已有多年。2024年年報即將AI伺服器液冷散熱馬達列為研發重點，並投入高效率磁阻馬達與國際品牌驅動器整合。目前90框號產品已量產，100框號持續推進，完成從技術研發到商品化的關鍵一步。

技術方面，碩陽採用同步磁阻馬達（SynRM），以特殊結構矽鋼片堆疊轉子，完全不使用稀土永久磁鐵，從根本擺脫釹、鏑等關鍵磁材依賴，降低稀土價格波動及出口管制風險，為半導體設備供應鏈提供另一項選擇。

碩陽另一項競爭力是高效率與低溫升。透過整合國際品牌變頻控制系統，產品朝IE4至IE5能效發展；同步磁阻設計沒有傳統感應馬達的轉子銅損，有助降低耗電與發熱。公司測試顯示，特定條件下馬達外殼溫度可控制在攝氏60度以下。

相較東元已商品化的5.5至22kW同步磁阻馬達，碩陽主攻0.75至7.5kW中小功率市場，尤其1.5kW規格，適合冷卻液循環泵浦及流體輸送設備。產品採IEC標準安裝介面，有助提高既有設備相容性，降低改裝門檻，形成差異化競爭力。

稀土 半導體 供應鏈

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