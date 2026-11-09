矽創今年業績有望攀峰

法人看好驅動IC廠矽創（8016）受惠新品效應與產品漲價效益，本季業績有望優於第3季，帶動年營收增逾二成，挑戰新高，明年營運有望更上層樓。

矽創前三季合併營收175.03億元，年增27.8%；歸屬母公司業主淨利22.35億元，年增82.1%，每股純益19元。

矽創今年持續推出新產品，並提升在客戶端市場占有率；另外，為反映成本，先前已針對產品報價進行適度調整。

法人指出，第4季是矽創傳統旺季，因應客戶需求，已積極備貨，整季出貨動能可期，可望帶動業績成長。矽創先前年度業績歷史高點落在2021年，以今年業績估年增二成以上估算，有機會超越2021年，締造新紀錄。

據了解，矽創在TDDI產品線持續擴大戰局，擴大市占率；手機TFT面板應用方面，除了原先的售後維修市場之外，也開發各種規格新產品，逐步攻入品牌新機市場，並逐漸開花結果。