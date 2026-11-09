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聯德10月營收下滑19% 新品拚量產

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

散熱暨機構件大廠聯德控股-KY（4912）昨（8）日公告10月營收6.82億元，月減19.2%、年增4.6%；累計前十月營收65.28億元，年增29.3%。

聯德控股近年來積極切入AI水冷領域，並主攻水冷浮動機構件產品，先前防漏水冷新品已進入美系AI晶片大廠驗證階段，預估最快今年底將在中國大陸昆山廠量產。

業界人士指出，水冷AI機櫃需求持續高漲，帶動浮動機構件需求與價格持續走升，再加上具備設計門檻的特性，因此讓聯德控股-KY後續營運具有想像題材。

聯德控股主要從事精密金屬模具設計與生產、五金沖壓件製造，屬電子零組件與精密金屬沖壓生產廠，產品應用涵蓋電子散熱、車用安全零組件等領域。

此外，聯德控股已應大客戶要求，在墨西哥與泰國廠區開始量產低軌衛星相關產品，估計未來幾年的營收貢獻將逐步成長，成為繼車用、AI伺服器、健身器材之外，第四個支撐營運的產品線。

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