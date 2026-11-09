均豪10月業績月增8% 均華+14%

均豪（5443）及子公司均華昨（8）日公告10月業績，均豪為7.16億元，月增8.1%，年增126%；均華為5.71億元，月增14.5%，年增280.1%。兩家公司均表示，10月營收較去年同期倍數成長，主要是配合客戶出貨。展望2027年，可望在今年東捷加入G2C+聯盟後，明年起逐步放大聯盟效應。

均豪前十月合併營收50.08億元，年增33.7%，主要受惠AI與高效能運算（HPC）需求持續成長，帶動先進封裝產能擴充。

均華前十月合併營收38.78億元，年增79%。展望後市，均華總經理石敦智表示，今年是營運樂觀的「好年」，主要受惠半導體晶圓廠和OSAT（封裝和測試廠）加碼先進封裝投資，訂單能見度看到2027年。均華並配合客戶需求，將赴美設立子公司，正陸續展開相關準備。