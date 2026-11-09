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志聖業績寫最強10月

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

PCB半導體設備商志聖（2467）昨（8）日公布10月營收10.13億元，為歷年最強10月，月增7.3%，年增80.7%，反映客戶需求增加；前十月營收90.36億元，年增83.8%。

志聖指出，2026年營運看俏，主要受惠於先進封裝與先進PCB兩大成長動能。

談到產業動態，志聖指出，現今PCB動能很強；先進PCB方面，IC載板與HLC高階多層板業者亦大幅擴增資本支出，推升志聖設備接單及出貨動能，先進封裝則逐步配合客戶裝機時間。

志聖統計，今年第1季半導體產業營收占比已達50%，顯示公司轉型布局持續深化。志聖並持續衝刺半導體業務，日前宣布以策略性投資人身分，認購暉盛科技私募普通股1,900張，交易完成後預計持股約4.68%。

志聖預期，投資暉盛之後，有助志聖強化先進封裝關鍵製程技術、擴大客戶服務範圍為核心，結合雙方在電漿處理與熱製程、自動化設備的優勢，從單機設備供應走向跨製程整合方案。

志聖執行長梁又文指出，暉盛在電漿表面處理領域累積深厚的技術實力，與志聖的熱製程設備高度互補，此次策略投資，是雙方長期合作的起點。

志聖 業績 PCB 半導體

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志聖營收1／10月10.13億元 創歷年同期新高

均豪營收／10月7.16億元 年增126%

均華營收／10月5.71億元 年大增280%

東捷營收／10月1.85億元 月增24.1%

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志聖業績寫最強10月

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