洋基工程訂單看到2028年

洋基工程（6691）透露，目前在手訂單達571億元，續創歷史新高，訂單能見度直達2028年。該公司前三季稅後純益40.62億元，年增102.5%，每股純益30.62元，已賺贏去年全年。

展望2027年，洋基工程設下營收成長幅度與今年相當的目標，並強調未來維持高配發股利政策，確立長期年化總股東報酬率（TSR）達到40%的核心方向，將高科技擴產大周期的成長紅利，轉化為股東長期價值。

洋基工程透露，截至9月底，在手未認列訂單攀至571億元新高，洽談中的潛在專案已超出現有在手訂單總額，訂單能見度已至2028年，展現由無塵室機電分包升級為高科技廠房整廠總承包商（GC）的強勁成長動能。

洋基工程受惠全球AI算力基礎建設爆發，以及半導體先進製程、先進封裝與記憶體擴產浪潮，第3季營收、稅後純益及每股純益均刷新單季歷史新高紀錄。

洋基工程結算，第3季合併營收146.46億元，季增31.5%，年增163.9%；毛利率16.86%，季減1.29個百分點，年減0.82個百分點；稅後純益17.45億元，季增20.4%，年增137.3%，每股純益13.16元。

累計前三季合併營收327.58億元，年增113%；毛利率17.62%，年減1.28個百分點；稅後純益40.62億元，年增102.5%，每股純益30.62元。

配合客戶供應鏈全球移轉，洋基工程第3季海外營收占比達14.3%，分別為中國大陸6.7%、泰國6.5%、其他1.03%，日本市場則承接晶圓代工龍頭熊本晶圓二廠分包案，預計2027年起貢獻營收。

談到全球布局，洋基工程透露，旗下美國亞利桑那子公司正積極物色併購對象，以建立在地量能；東南亞市場緊扣泰國PCB聚落，與馬來西亞封測及數據中心擴建。