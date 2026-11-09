聽新聞
0:00 / 0:00

洋基工程訂單看到2028年

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
洋基工程董事長劉士源。聯合報系資料照
洋基工程董事長劉士源。聯合報系資料照

洋基工程（6691）透露，目前在手訂單達571億元，續創歷史新高，訂單能見度直達2028年。該公司前三季稅後純益40.62億元，年增102.5%，每股純益30.62元，已賺贏去年全年。

展望2027年，洋基工程設下營收成長幅度與今年相當的目標，並強調未來維持高配發股利政策，確立長期年化總股東報酬率（TSR）達到40%的核心方向，將高科技擴產大周期的成長紅利，轉化為股東長期價值。

洋基工程透露，截至9月底，在手未認列訂單攀至571億元新高，洽談中的潛在專案已超出現有在手訂單總額，訂單能見度已至2028年，展現由無塵室機電分包升級為高科技廠房整廠總承包商（GC）的強勁成長動能。

洋基工程受惠全球AI算力基礎建設爆發，以及半導體先進製程、先進封裝與記憶體擴產浪潮，第3季營收、稅後純益及每股純益均刷新單季歷史新高紀錄。

洋基工程結算，第3季合併營收146.46億元，季增31.5%，年增163.9%；毛利率16.86%，季減1.29個百分點，年減0.82個百分點；稅後純益17.45億元，季增20.4%，年增137.3%，每股純益13.16元。

累計前三季合併營收327.58億元，年增113%；毛利率17.62%，年減1.28個百分點；稅後純益40.62億元，年增102.5%，每股純益30.62元。

配合客戶供應鏈全球移轉，洋基工程第3季海外營收占比達14.3%，分別為中國大陸6.7%、泰國6.5%、其他1.03%，日本市場則承接晶圓代工龍頭熊本晶圓二廠分包案，預計2027年起貢獻營收。

談到全球布局，洋基工程透露，旗下美國亞利桑那子公司正積極物色併購對象，以建立在地量能；東南亞市場緊扣泰國PCB聚落，與馬來西亞封測及數據中心擴建。

洋基 營收

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

穩懋、華通 四檔有看頭

文曄Q3每股賺7.97元 董座鄭文宗：AI成長大趨勢不變

AI鏈四強法說 接力登場

奇鋐營收／10月221億元再攻頂 年月雙增創歷史新高

相關新聞

聯德10月營收下滑19% 新品拚量產

散熱暨機構件大廠聯德控股-KY（4912）昨（8）日公告10月營收6.82億元，月減19.2%、年增4.6%；累計前十月營收65.28億元，年增29.3%。

矽創今年業績有望攀峰

法人看好驅動IC廠矽創（8016）受惠新品效應與產品漲價效益，本季業績有望優於第3季，帶動年營收增逾二成，挑戰新高，明年營運有望更上層樓。

亞翔、帆宣前三季賺贏去年

無塵室工程暨設備大廠亞翔（6139）、帆宣受惠半導體海內外大擴產熱潮，雙雙繳出前三季賺贏去年全年的漂亮成績單。亞翔獲利更是大爆發，法人看好，亞翔今年大賺逾五個股本應非難事。

洋基工程訂單看到2028年

洋基工程（6691）透露，目前在手訂單達571億元，續創歷史新高，訂單能見度直達2028年。該公司前三季稅後純益40.62億元，年增102.5%，每股純益30.62元，已賺贏去年全年。

均豪10月業績月增8% 均華+14%

均豪（5443）及子公司均華昨（8）日公告10月業績，均豪為7.16億元，月增8.1%，年增126%；均華為5.71億元，月增14.5%，年增280.1%。兩家公司均表示，10月營收較去年同期倍數成長，主要是配合客戶出貨。展望2027年，可望在今年東捷加入G2C+聯盟後，明年起逐步放大聯盟效應。

志聖業績寫最強10月

PCB暨半導體設備商志聖（2467）昨（8）日公布10月營收10.13億元，為歷年最強10月，月增7.3%，年增80.7%，反映客戶需求增加；前十月營收90.36億元，年增83.8%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。