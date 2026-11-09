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亞翔、帆宣前三季賺贏去年

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

無塵室工程暨設備大廠亞翔（6139）、帆宣受惠半導體海內外大擴產熱潮，雙雙繳出前三季賺贏去年全年的漂亮成績單。亞翔獲利更是大爆發，法人看好，亞翔今年大賺逾五個股本應非難事。

亞翔結算，前三季合併營收786.24億元，年增52.3%；毛利率19.91%，年增5.76個百分點；稅後純益97.17億元，年增139.8%，每股純益41.25元，賺逾四個股本，前三季獲利已超越2025年全年總和（71.45億元）。

受惠於AI牽動半導體業建廠潮的規模日益擴大，亞翔董事長姚祖驤透露，該公司近四年在新加坡承接統包案累計金額上看6,000億元，後續可望還會再接新案，未來三年工程案帶動營運成長可期。

亞翔於法說會揭露今年上半年新接訂單達3,037.37億元，主要為半導體產業占98%；東協國家亦占91%最大比重。累計已訂未交的在手訂單金額更是衝上4,400.73億元的歷史新高，確立亞翔未來三年營運將呈現爆發式成長。

據悉，亞翔新簽約訂單幾乎全面集中在半導體產業，比重高達98%，其餘2%為能源工程，反映亞翔在高科技無塵室與機電工程領域的深厚實力，特別是配合大客戶在海外（如新加坡）的擴產布局效果顯著。

亞翔在手訂單亦呈現多元化布局優勢，其中，東協市場占76%，台灣22%，中國大陸2%。

依產業類別區分，半導體仍是核心、占81%；公共工程如鐵路／公路／機場工程占7%、捷運工程6%；能源工程、建築工程各占2%；土地重劃占1%。

帆宣前三季合併營收574.21億元，年增55.5%；毛利率13.22%，年增2.1個百分點；稅後純益40.74億元，年增65.1%，每股純益18.52元，賺贏去年全年。

帆宣董事長高新明先前揭露最新在手訂單達1,351億元，創歷史新高，看好訂單能見度至少到2028年；客戶端在2029、2030年相關專案也已進入規劃。

帆宣樂觀看待未來五年半導體建廠動能續旺，公司已超前部署材料、人力及在地施工團隊，以全力支援客戶在台灣、美國亞利桑那、日本及德國同步擴產需求。帆宣並已投入CoPoS等技術發展，期能支應客戶的需求。

亞翔 帆宣 營收

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