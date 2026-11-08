聯茂受惠E布供需吃緊 法人估今年EPS上看19.8元

聯茂（6213）受惠E布供給持續吃緊，加上料源掌握度較佳，得以持續調漲產品報價，法人機構預估，今年第4季營收與獲利將再創單季新高。

分析師表示，展望聯茂2027年營運，隨上游新產能陸續開出，漲價效益逐步趨緩，聯茂成長動能將轉向產品組合升級與新應用放量。首先，通用型伺服器升級至PCIe Gen6平台，帶動主板材料由M6升級至M7，聯茂在美系CPU大廠平台市占率均逾五成，預期2027年M7營收可望接近倍增。

其次，低軌衛星業務方面，聯茂透過泰國廠供應地面接收設備材料，並承接同業退出後的轉單需求，預計自2027年上半年起貢獻營收。此外，M9 材料已通過美系AI GPU大廠認證，預期2027年上半年起隨客戶需求逐步放量。

在多項高階產品帶動下，分析師預估，M6以上產品營收占比將由2026年約30%提升至2027年40%，推升整體產品組合與獲利表現。長期而言，聯茂正向美系CSP大廠送樣M4至M10全系列材料，積極爭取切入其AI ASIC主板供應鏈，考量認證期約一年，預期營收貢獻將自2028年開始顯現。為因應客戶後續需求，聯茂規劃集團月產能由2026年570萬張提升至2029年915萬張，為中長期成長奠定基礎。

分析師看好聯茂成長動能將由短期漲價效益，逐步轉向通用型伺服器規格升級、高階AI材料放量及CSP新客戶導入，帶動營收與獲利成長延續至2029年，預估今年每股獲利達19.8元、年增377.2%。