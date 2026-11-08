台康生技營收／10月暴增2.8倍 生物相似藥拚2027年歐洲上市

台康生技（6589）8日公布10月營收突破2.7億元，受惠里程碑金及CDMO的貢獻，單月營收年增287.8%；累計前10月營收達13.8億元、年增94.7%，單月及累計營收雙創近三年新高。

台康生技表示，隨著生物相似藥EG1206A推進歐美藥證申請，以及CDMO業務持續擴張，公司看好2027年下半年營運規模與獲利結構將明顯改善。

台康生技董事長劉理成表示，今年營收成長主要來自CDMO（委託開發暨製造）業務擴張，以及生物相似藥EG12014與EG1206A國際授權合作相關收入，顯示「CDMO＋生物相似藥」雙引擎策略逐步發揮效益。

劉理成指出，台康營收成長並非僅仰賴單筆里程碑金。依據合約條款及履約進度，開發里程碑相關收入採完工比例逐月認列，而非集中單月入帳。未來隨產品法規送件、上市核准及商業化進展，預期將陸續認列階段性里程碑收入，並逐步延伸至上市後的銷售分潤。

在生物相似藥布局方面，EG1206A已於今年10月底向歐洲藥品管理局（EMA）遞交上市許可申請，預計年底前向美國FDA及加拿大主管機關提出上市申請，2027年上半年則將攜手合作夥伴Sandoz，向26個國家提出上市申請，同期完成台灣藥證申請送件。

台康規劃EG1206A於2027年在歐洲、2028年在美國啟動上市銷售，預期主要授權里程碑收入將於2027至2028年間，隨法規審查及核准進度陸續實現。產品上市後，公司還可依合約取得高雙位數比例的銷售分潤及銷售獎金，但實際時程仍取決於主管機關核准及合作夥伴商業化安排。

除了EG1206A，台康也積極推進後續產品開發。其中，鎖定多發性骨髓瘤治療市場的生物相似藥皮下注射劑型EG12184，規劃2027年進入臨床試驗，目前已有國際及日本大型藥廠表達授權合作興趣。

台康並設定中長期產品開發目標，自2029年起，每隔12至18個月有一項生物相似藥產品準備進入市場，逐步建立產品接續上市的營運模式。

CDMO業務方面，台康持續擴大國際客戶合作，提供一站式生物藥開發及製造服務，預期2027至2028年仍將延續成長。竹北二廠目前正準備接受日本醫藥品醫療機器綜合機構（PMDA）實地查核，並以日本客戶商業化產品2027年開始出貨為目標。

劉理成表示，隨著生物相似藥授權收入逐步實現、CDMO業務持續成長，以及商業化產品開始貢獻營收，預期2027年下半年公司營運規模及獲利結構將出現較明顯改善。

他強調，台康正由生物相似藥產品開發及國際授權階段，逐步邁向全球商業化與持續性營收的新階段，未來將持續透過雙引擎布局，推動營收成長及長期獲利能力。