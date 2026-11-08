儒鴻看好美國退稅與期中選後2利多 今年營運戰新高

美國部分關稅今年初遭最高法院推翻，進口商陸續獲得退稅入袋，以Nike為例，可獲約9.86億美元（約新台幣320億元）的關稅退稅。儒鴻董事長王樹文預告，接下來要退稅了，有望成為儒鴻潛在利多。

此外，王樹文看好美國期中選舉後，一些比較極端的作法可望獲得修正，有利市場趨於穩定。

儒鴻上周剛公布第3季財報，前3季營收新台幣302.78億元，年增5.4%；歸屬母公司淨利51.31億元，較去年同期成長3成，每股稅後純益18.7元。王樹文表示，第4季接單旺，有信心全年營收挑戰2022年寫下的歷史紀錄397.36億元。

王樹文私下坦言，這兩年面對關稅、通膨、戰爭等利空夾擊，全球紡織業大環境確實有點辛苦。去年4月美國宣布實施對等關稅，寬限期輸美產品疊加10%關稅，由於來的太突然，基於與客戶共體時艱，儒鴻當時同意共同分攤比例5%以下的關稅，平均分攤比例約2%至3%。

部分關稅今年2月已遭美國最高法院推翻，王樹文表示，雖然儒鴻不是直接獲得退稅的主體，但去年大家一起分攤，如今客戶拿到退稅，儒鴻有機會跟著一起受惠。由於退稅程序需要一段時間，接下來進入退稅黃金期，將成為儒鴻營運潛在利多。

以儒鴻頭號大客戶Nike為例，Nike先前公布2026會計年度第4季財報，預計可向美國政府領回高達9.86億美元的關稅退稅。隨關稅入袋，儒鴻將透過與客戶協商，有機會分到一杯羹，並在接下來財報中陸續顯現。

至於儒鴻兩大指標客戶Nike與Lululemon近期營運皆陷入瓶頸。王樹文表示雖然部分客戶成長放緩，但儒鴻持續有新客戶加入，幾個主要新客戶今年訂單量都比去年有高雙位數成長，甚至還有3位數成長。有些客戶去年還是小巨人，今年已經變成大巨人，擠進儒鴻前10大客戶名單中，彌補傳統大客戶成長趨緩。儒鴻10日將舉行法說會，對於第4季及2027年展望可望有進一步說明。