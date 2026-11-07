力晶投控祭出1088元股東會禮品 廣邀股東購買股權支持

為推進登錄興櫃、邁向上市櫃，力晶投控除祭出庫藏股吸引人才、邀請上下游友好廠商購買股票，為有意售股的股東提供流動性；更破天荒推出價值1088元股東會禮品，爭取願意長期持股的股東支持力晶投控邁向興櫃，展現捍衛公司與股東權益的強大企圖心。

力晶投控指出，日前推出總額10億元的庫藏股計畫已完成初步審查，在截止申請前遞件且資料無誤的股東，均能以每股42元將登記的股數賣給該公司。審查合格通知函將於9日寄出，股東可依照指示辦理完稅、股票過戶手續，該公司將於11月20日匯出股款。

此外，針對日前山ㄧ投資公司宣布總額10億元的股權公開投資案，力晶投控表示，感謝並歡迎山一投資用合法公開的方式購買公司股權。

除了山一之外，力晶投控已陸續接到產業上下游友好廠商的投資要求，由於看好力晶投控堅強基本面和未來發展前景，近期可望有多家公司相繼推出公開購買力晶投控股權的計畫，為持有該公司未上市股票的眾多投資人提供資金流動性。

由於11月25日臨時股東會將有修改公司章程、改選董監等重大議案，攸關力晶投控未來登錄興櫃的作業，該公司特別為此次臨時股東會規劃面額1088元漢堡王商品券。公司表示，成功登錄興櫃是全體股東的重大利益，為吸引股東關注並使議案順利通過，股東可持股東會通知書到全通、長龍等委託書通路，兌換股東會禮品，並展現對力晶投控邁向興櫃的支持。