力晶投控左右開弓、廣邀友商購買股權 1,088元股東會禮品重磅登場

力晶投控為推進登錄興櫃、朝上市櫃目標邁進，透過實施庫藏股及引進上下游友好廠商投資，提供股東資金流動性，並針對11月25日股東臨時會推出面額1,088元的漢堡王商品券，爭取股東支持修章、董監改選等重大議案，為後續登錄興櫃鋪路。

力晶投控指出，總額10億元的庫藏股計畫已完成初步審查，凡於申請截止前遞件且資料無誤的股東，均可按每股42元出售登記股數，審查合格通知函將於11月9日寄出，股東依通知辦理完稅及股票過戶手續後，公司預計於11月20日匯出股款。

除庫藏股計畫外，外部資金參與也是此次股權布局重點，針對山一投資日前宣布總額10億元的股權公開投資案，力晶投控表示，感謝並歡迎山一投資以合法、公開方式購買公司股權，為有意出售持股的股東增加交易管道。

力晶投控透露，近期陸續接獲產業上下游友好廠商表達投資意願，相關業者看好公司基本面及未來發展，預期將有多家公司相繼推出公開購買股權計畫，有助提升未上市股票的流動性，也為公司引進認同長期營運方向的股東。

力晶投控此次一方面透過庫藏股吸引人才，並藉外部投資提供股東資金調度管道，另一方面則積極爭取長期持股者支持，推動登錄興櫃相關程序，其中11月25日股東臨時會將討論修改公司章程、改選董監等重大議案，成為後續資本市場布局的重要一役。

為提高股東參與意願，力晶投控此次規劃面額1,088元的漢堡王商品券作為股東會紀念品，公司說明，相關安排已吸引不少股東詢問，股東可持股東會通知書，至全通、長龍等委託書通路辦理兌換，盼藉此提高股東對議案的關注，凝聚支持登錄興櫃的共識。