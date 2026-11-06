宜鼎第3季每股大賺93.09元 集團AI營收占比逾四成

宜鼎國際今（6）日召開董事會，通過2026年第三季財報。第3季營收258.9億元，年增579.9%、毛利率49.5%，單季稅後純益90.6億元，年成長1310.7%，每股純益93.09元。

宜鼎表示，受惠於全球AI伺服器市場對高階記憶體與儲存產品需求擴大，第三季營運表現再創新高。宜鼎集團AI 相關應用營收占比已突破40%，並成功拓展全球雲端服務供應商（CSP）、AI伺服器供應鏈與人形機器人客戶，展現集團從工控市場走向高價值AI應用領域的營運成果。

展望未來，宜鼎將深化「AI基礎建設記憶體與儲存」及「邊緣AI系統」雙軌布局，結合多年工控市場累積的技術研發、產品可靠度及客製化能力，提升集團在AI產業鏈中的競爭力，挹注中長期營運成長動能。

宜鼎集團雙軌營運策略效益逐步顯現，以「AI基礎建設記憶體與儲存」及「邊緣AI系統」雙軌並進，AI相關營收占比已突破40%，成為驅動集團成長的重要引擎。

宜鼎國際董事長簡川勝指出，在AI浪潮推動下，記憶體不僅成為科技產業發展的核心戰略物資，全球記憶體模組供應市場亦迎來結構性轉變。宜鼎長期深耕工控、非消費性市場，不僅營運穩健，更透過高可靠度產品、技術研發及客製化服務能力，精準掌握市場關鍵時機，鎖定高技術門檻與長期價值市場。

簡川勝強調，宜鼎正迎來企業發展的躍升階段，藉由業務結構升級與成長動能轉換，加速朝向AI與高效能運算市場邁進。「我們將以多年深耕工控市場所累積的技術實力、客戶基礎及高可靠度產品優勢為核心，進一步拓展AI基礎建設與邊緣AI系統市場。在AI基礎建設方面，持續深化高階記憶體與企業級儲存產品布局」。