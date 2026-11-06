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宜特第3季每股純益1.06元 季增2.9%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
宜特董事長余維斌。圖／本報系資料照片
宜特董事長余維斌。圖／本報系資料照片

電子產業驗證分析企業宜特科技今（16）日召開董事會並公布2026年第3季財報，第3季歸屬於母公司純益0.92億，季增3%、年增24.15%，每股純益1.06元。

宜特表示，第3季營收雖呈現「年減與季減」，但在國際大客戶訂單穩定挹注，以及人工智慧（AI）相關高毛利驗證分析需求帶動下，產品組合顯著優化。

受惠於獲利結構大幅改善，宜特毛利率表現亮眼，從今年第1季的17.27%、第2季的26.13%，至第3季進一步攀升至29.86%，逼近三成大關，更帶動第3季整體每股純益同步繳出「年增與季增」的雙成長佳績。毛利率與獲利的逆勢雙升，顯示公司營運體質調整已發揮實質成效，本業獲利品質邁入更趨健康穩健的成長軌道。

探究高毛利需求的背後動能，宜特指出，國際雲端服務商（CSP）持續開發自有AI晶片，帶動先進製程與高階封裝的驗證需求。由於AI晶片設計極度複雜且製造成本高昂，從前期研發到最終量產，包括故障分析（FA）、材料分析（MA）、可靠度驗證（RA），以及測試介面等環節的把關重要性與日俱增。

目前宜特在AI晶片相關的驗證需求上維持動能，並持續承接國際大廠的新開發專案。近期市場對雲端業者資本支出與現金流壓力的關注升高，但驗證需求主要來自晶片前期研發與試產階段，與資料中心建置進度的連動相對間接，宜特相關專案目前仍持續推進，後續將持續留意客戶投資節奏。

此外，儘管當前消費性等成熟半導體市場的復甦速度相對緩慢，但AI晶片、高速運算（HPC）與先進封裝等高階研發專案仍未停歇，顯示相關驗證需求在未來仍具成長空間。

宜特今日董事會也決議通過2026年第3季盈餘分配案，擬每股配發現金股利1元。

展望未來，宜特將持續擴充高階分析等驗證能力。透過一站式驗證分析平台與測試介面解決方案的綜效持續發酵，經營團隊將進一步深化核心技術優化與研發能量，精準掌握新世代技術所帶來的新驗證需求，在持續關注外部環境變化的前提下，為中長期營運增添成長動能，並對整體營運發展保持信心。

宜特 每股純益 營收

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