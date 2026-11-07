華新每股賺1.78元 訂單強勁

台電強韌電網計畫、半導體擴廠、AI資料中心建置需求等帶動電線電纜業績。華新（1605）昨（6）日樂觀表示「高峰還沒到」，電線電纜事業訂單動能強勁，目前高壓電纜產能已滿載，台電電網建設需求高峰預估將落在2029年至2030年，屆時需求量將明顯高於目前水準。

華新昨日公布第3季財報並召開法說會，第3季稅後純益79.08億元，年增692.2％，每股純益1.78元，為同期新高；累計今年前三季稅後純益205.4億元，年增848.2％，每股純益4.63元，為歷史同期次高。華新表示，第3季認列權益法投資利益約79億元，推升整體獲利。

華新表示，看好台電強韌電網計畫，半導體先進製程新廠、AI資料中心等大型建設均需要大量電力設備及電纜，尤其單一大型科技廠房的電纜需求就相當可觀，公司具備足夠的產能規模，能夠承接大型科技廠房建設需求。

在產能布局方面，華新目前高壓電纜產能已滿載，楊梅新廠產能持續爬坡，目前產能利用率約70%至80%。此外，公司正推進345kV高壓電纜產品認證，預計2027年取得，進一步擴大高壓電纜產品布局。

高雄海底電纜廠方面，華新表示，目前建廠及認證進度正常，預計2027年6月至9月取得產品認證，最快6月、最慢9月，取得認證後即可展開相關產品審查程序，但實際出貨仍須配合客戶工程及海象條件，預估2028年開始出貨。

不銹鋼事業方面， 華新表示，台灣內銷市場持續去化庫存，需求逐漸回升，預期第4季整體營運優於第3季。