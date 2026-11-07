緯創、緯穎10月營收創同期新高

代工大廠緯創（3231）、緯穎（6）日同步公告10月合併營收，皆為同期新高、單月歷史次高表現。法人指出，緯創、緯穎第4季合併營收持續受惠AI伺服器出貨動能續強加持，看好均可改寫單季新高，帶動全年業績挑戰高點。

緯創昨10月營收4,026.15億元、月增5.7％、年增117.6％。以產品項目來看，筆電出貨量120萬台、月減20％、年減42.9％；桌機出貨量50萬台，與上月持平，年減44.4％；顯示器85萬台，月減10.5％、年減5.6％。AI伺服器維持強勁，本季出貨主要集中在11月、12月。

緯創今年前十月累計營收3.29兆元，為同期新高，年增99.5％。法人指出，第4季主要成長將來自新專案啟動，以及部分VR平台伺服器開始出貨，AI伺服器出貨量有望季增5％至10％，因筆電出貨量衰退，預計下半年伺服器營收占總額比重將接近九成，不僅本季合併營收可望創高，全年營收亦可望同創新高。

緯穎10月合併營收1,651.32億元，月減4.3%，年增80.9％，累計今年前十月合併營收1.15兆元、年增54％，為同期新高。