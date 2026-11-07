台塑看旺第4季營運 台塑、南亞營收可望成長

台塑集團四大公司昨（6）日公布11月及第4季營運展望。台塑（1301）認為，第4季迎來部分產品需求旺季，營收可望成長；南亞持續看旺電子材料動能，預期11月及第4季營收持續走高；台塑化預估煉製利差將續處高檔；台化強調，國際油價回跌雖造成短期庫存跌價風險，但芳香烴產品仍可望維持利差，將審慎調控庫存因應變化。

針對景氣，南亞認為，AI帶動硬體需求，台灣外銷訂單及製造業PMI均強勁成長。台塑表示，中東局勢正處於外交談判與軍事衝突並行的矛盾中，美、伊談判結果將牽動未來油價走勢，目前高油價及供應鏈中斷已對經濟成長構成威脅。

台化指出，近期原油價格下跌，11月既有原料及成品庫存恐面臨跌價損失，台化將採取謹慎採購策略，確保經營績效。

台塑表示，第4季是石化產品傳統旺季；中東衝突未歇，原油及原料乙烯、丙烯價格維持高檔。台塑第4季開工率及產銷量將較第3季提高，預估本季營收將較第3季成長。