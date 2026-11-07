華航Q3每股賺0.72元 高星潢：全力衝刺客貨運

航空雙雄看旺第4季營運，華航（2610）昨（6）日公布第3季財報，稅後淨利44.2億元，年增49.5%，每股純益（EPS）0.72元，創單季同期新高。華航董事長高星潢表示，本季客貨運將全力衝刺；長榮航看好年底客運需求及AI貨運商機。

華航第3季合併營收651.25億元，年增28%，累計前三季合併營收1,859.4億元，年增20%，稅後淨利110.02億元，較去年同期微幅成長，每股純益1.8元，前三季營收、獲利雙創歷年新高。

高星潢表示，本季營運將「狠狠往上拚」，客運與貨運都會全力以赴。隨著年底旅遊旺季及歐美年終購物季到來，預期客運載客率可望維持良好表現，傳統產業及電商等空運主力產品將迎來鋪貨需求，持續支撐貨運市場。

華航第3季獲利表現突出，客運受惠今年暑期旅遊旺季需求，第3季及前三季客運營收雙創歷年新高，第3季客運收入365.42億元，年增22.4%；前三季客運收入1,067.86億元，年增 14.3%，

華航今年引進A350-900及A321neo等客機增加運能，787客機即將交付；明年起18架A350-900將陸續改艙。

華航前三季貨運收入629.08億元，年增 29.2%，受AI伺服器、半導體機台等高價值貨源運輸暢旺帶動，貨運需求穩健成長，市場量價齊揚；第3季貨運營收227.29億元，年增37.4%。看好本季進入歐美年終購物季，可望帶動傳產、電商等其他空運主力產品鋪貨潮，支撐整體貨運需求續強。

長榮航對第4季營運展望同樣樂觀。總經理孫嘉明表示，客運方面，北美航線載客率持續強勁，東北亞、歐洲、紐澳及兩岸航線載客率表現也相當良好，國際旅遊需求仍具支撐。