聽新聞
0:00 / 0:00

華航Q3每股賺0.72元 高星潢：全力衝刺客貨運

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
航空雙雄看旺第4季營運。聯合報系資料照
航空雙雄看旺第4季營運。聯合報系資料照

航空雙雄看旺第4季營運，華航（2610）昨（6）日公布第3季財報，稅後淨利44.2億元，年增49.5%，每股純益（EPS）0.72元，創單季同期新高。華航董事長高星潢表示，本季客貨運將全力衝刺；長榮航看好年底客運需求及AI貨運商機。

華航第3季合併營收651.25億元，年增28%，累計前三季合併營收1,859.4億元，年增20%，稅後淨利110.02億元，較去年同期微幅成長，每股純益1.8元，前三季營收、獲利雙創歷年新高。

高星潢表示，本季營運將「狠狠往上拚」，客運與貨運都會全力以赴。隨著年底旅遊旺季及歐美年終購物季到來，預期客運載客率可望維持良好表現，傳統產業及電商等空運主力產品將迎來鋪貨需求，持續支撐貨運市場。

華航第3季獲利表現突出，客運受惠今年暑期旅遊旺季需求，第3季及前三季客運營收雙創歷年新高，第3季客運收入365.42億元，年增22.4%；前三季客運收入1,067.86億元，年增 14.3%，

華航今年引進A350-900及A321neo等客機增加運能，787客機即將交付；明年起18架A350-900將陸續改艙。

華航前三季貨運收入629.08億元，年增 29.2%，受AI伺服器、半導體機台等高價值貨源運輸暢旺帶動，貨運需求穩健成長，市場量價齊揚；第3季貨運營收227.29億元，年增37.4%。看好本季進入歐美年終購物季，可望帶動傳產、電商等其他空運主力產品鋪貨潮，支撐整體貨運需求續強。

長榮航對第4季營運展望同樣樂觀。總經理孫嘉明表示，客運方面，北美航線載客率持續強勁，東北亞、歐洲、紐澳及兩岸航線載客率表現也相當良好，國際旅遊需求仍具支撐。

華航 長榮航 客運

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

華航財報／前三季營運再創佳績 營收、淨利雙創歷年新高

HDI 訂單熱度不減 華通Q3每股賺1.8元

大世科財報／前三季EPS 2.53元創同期新高 賺贏去年全年

華擎財報／第3季獲利8.08億元、創單季新高 第4季再戰新高

相關新聞

DRAM缺貨持續惡化！創見：DDR5供應最吃緊 Q4營運估持平

記憶體模組廠創見（2451）昨（6）日舉行法說會。董事長束崇萬表示DRAM缺貨依然嚴重，第4季取得貨量已少於第3季，預期明年首季原廠配額進一步收緊，以DDR5供應最吃緊；NAND Flash價格則處於高檔平穩。

大和開第一槍 調降信驊目標價

台股昨（6）日遭遇沉重賣壓，股王信驊重挫跌停。大和資本在信驊公布第3季財報後，首開第一槍調降目標價，從26,660元下修至21,800元，降幅18.2%，雖然維持「買進」評等，但反映市場對AI資料中心資本支出後市疑慮升高。

台塑四寶10月營收年增62.5% 南亞攀四年半新高

台塑集團昨（6）日公布10月營收，四大公司單月總營收1,639億元，年增62.5%。前十月累計營收1.39兆元，年增23.2%。台塑、台化、南亞營收均年月雙增；台塑化月減、年增；南亞受惠電子材料需求暢旺、出貨升溫，10月營收續寫55個月新高。

台塑看旺第4季營運 台塑、南亞營收可望成長

台塑集團四大公司昨（6）日公布11月及第4季營運展望。台塑認為，第4季迎來部分產品需求旺季，營收可望成長；南亞持續看旺電子材料動能，預期11月及第4季營收持續走高；台塑化預估煉製利差將續處高檔；台化強調，國際油價回跌雖造成短期庫存跌價風險，但芳香烴產品仍可望維持利差，將審慎調控庫存因應變化。

緯創、緯穎10月營收創同期新高

代工大廠緯創、緯穎（6）日同步公告10月合併營收，皆為同期新高、單月歷史次高表現。法人指出，緯創、緯穎第4季合併營收持續受惠AI伺服器出貨動能續強加持，看好均可改寫單季新高，帶動全年業績挑戰高點。

華航Q3每股賺0.72元 高星潢：全力衝刺客貨運

航空雙雄看旺第4季營運，華航昨（6）日公布第3季財報，稅後淨利44.2億元，年增49.5%，每股純益（EPS）0.72元，創單季同期新高。華航董事長高星潢表示，本季客貨運將全力衝刺；長榮航看好年底客運需求及AI貨運商機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。