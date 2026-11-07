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台塑四寶10月營收年增62.5% 南亞攀四年半新高

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導
台塑集團昨（6）日公布10月營收，四大公司單月總營收1,639億元，年增62.5%。 聯合報系資料照
台塑集團昨（6）日公布10月營收，四大公司單月總營收1,639億元，年增62.5%。 聯合報系資料照

台塑集團昨（6）日公布10月營收，四大公司單月總營收1,639億元，年增62.5%。前十月累計營收1.39兆元，年增23.2%。台塑（1301）、台化、南亞營收均年月雙增；台塑化月減、年增；南亞受惠電子材料需求暢旺、出貨升溫，10月營收續寫55個月新高。

受中東局勢升溫推升原油及石化原料價格，台塑、台化產品售價走揚。台塑10月營收155.84億元，月增3.8%、年增16.2%；前十月營收1,491.28億元，年增1%。

台塑集團四大公司10月營收
台塑集團四大公司10月營收

台塑指出，10月營收受中東衝突升溫影響，布蘭特原油價格持續上漲，推升原料乙烯、丙烯價格；台塑反應成本，10月主要產品平均價格再漲約3-7％。

南亞10月營收349.42億元，月增1.5%、年增64.6%，寫55個月新高，電子材料營收占比達61.5%；前十月營收2,827.83億元，年增30.5%。

南亞10月電子材料營收較9月增加16.2億元，各生產線產能趨近滿載，為反應市場需求，穩定調漲售價，並維持高、中、低階各產品的完整產品線，透過銷售組合的優化，再提升平均售價。

台化10月營收358.32億元，月增17.3%、年增61.8%；前十月營收2,999.61億元，年增22.8%。台化指出，10月PX市況改善，銷售量增加及萃餘油回售台塑化，較9月營收續增。

台塑化10月營收775.51億元，月減10.8%，在煉油業務帶動下，年增76%。前十月營收6,661.78億元，年增26.6%。

台塑四寶 台塑 營收

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