大和開第一槍 調降信驊目標價

台股昨（6）日遭遇沉重賣壓，股王信驊（5274）重挫跌停。大和資本在信驊公布第3季財報後，首開第一槍調降目標價，從26,660元下修至21,800元，降幅18.2%，雖然維持「買進」評等，但反映市場對AI資料中心資本支出後市疑慮升高。

大和資本指出，信驊第3季獲利略低於預期，主因第2季材料調漲價格後成本逐步上升；除毛利率下降，營業費用率也高於預期，主要受到員工股票分紅發放影響。

展望後市，大和資本分析，信驊一般伺服器及AI伺服器需求穩健，近期業務展望大致符合預期，但美國期中選舉結果，以及Anthropic、OpenAI等主要大型語言模型（LLM）業者年經常性收入成長放緩，使市場投資情緒承壓。

投資評等方面，大和資本將信驊2026至2028年每股稅後純益（EPS）下修3%至12%，但重申「買進」評等；12個月目標價由26,660元降至21,800元，主要是將本益比由66倍下調至56倍，反映市場對2028年AI資料中心資本支出放緩的疑慮。

大和資本補充，市場目前主要擔憂，若2027年AI產能大幅擴張，卻未能伴隨LLM業者營收同步成長，2028年資料中心資本支出可能急遽縮減，衝擊AI供應鏈後續成長動能。

另外從出貨動能來看，考量第3季出貨表現強勁，大和資本上調信驊2026及2027年BMC出貨量預估，分別由3,270萬顆、4,760萬顆，提高至3,400萬顆、5,000萬顆；2028年維持5,380萬顆不變，對中期需求仍持正面看法。