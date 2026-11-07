彰銀前十月賺贏去年 EPS 1.58元

台股昨（6）日遭遇沉重賣壓，股王信驊重挫跌停。大和資本在信驊公布第3季財報後，首開第一槍調降目標價，從26,660元下修至21,800元，降幅18.2%，雖然維持「買進」評等，但反映市場對AI資料中心資本支出後市疑慮升高。

2026-11-07 02:32