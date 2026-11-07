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彰銀前十月賺贏去年 EPS 1.58元
彰銀（2801）昨（6）日公布今年10月自結合併稅後純益達16.28億元，年成長14.9%，累計前十月合併稅後純益達189.98億元，已超越去年全年獲利177.74億元，較去年同期成長22%，每股稅後純益（EPS）為1.58元。
國票金昨天也公告10月自結獲利，單月稅後純益約7,956萬元，與上月稅後純益3億4,579萬元相比，月減76.9%，其中，主要是子公司國票證券在10月單月獲利「降溫」、加上創投轉投資國旺租賃虧損進一步擴大，使得國票金單月獲利呈現衰退。
不過，證券仍然是挹注金控獲利的重要關鍵，累計國票金前十月稅後純益37.7億元、年增99.9%，EPS 1.03元。從主要子公司獲利表現來看，國際票券部分，10月單月稅後純益約1.2億元、月減32%，今年前十月稅後純益22.6億元、年增41.6%。
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