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和椿財報／前三季 EPS 3.06元、年增140.9％已超越去年全年水準

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

AI與機器人自動化解決方案專家和椿科技（6215）公布第3季營運成果，受惠半導體、高階AI伺服器及電子製造客戶持續拉貨，第3季合併營收11.13億元、年增57.9%，稅後純益0.94億元、年增81.8%，每股稅後純益1.14元，單季營收、獲利雙創歷史新高。

累計前三季合併營收27.88億元、年增55.4%，稅後純益2.53億元、年增140.6%，每股稅後純益3.06元，前三季獲利已超越去年全年的2.08元水準。

和椿表示，AI基礎建設持續推進，帶動半導體測試及高階伺服器相關設備及自動化次系統出貨比重提升，加上公司持續優化產品組合、供應鏈管理及生產效率，營運規模擴大效益逐步顯現。

觀察產業趨勢，PCBA製程正朝線上化、自動化及整線整合發展；半導體測試設備則因AI與高效能運算晶片測試需求增加，朝大尺寸及新型測試設備方向演進。

上述趨勢顯示，電子製造與半導體產業對設備效能、精度及系統整合能力的要求持續提高，具備自動化設備與次系統整合能力的和椿，將持續掌握相關業務拓展機會。

展望第4季與未來，和椿對整體營運成長深具信心。和椿同步公布10月合併營收3.47億元，月增5.9%、年增51.9%；累計前十月營收達31.35億元、年增55%，不但突破30億元大關，並續創歷史新高。

法人表示，和椿持續深耕自動化關鍵零組件、控制器及設備整合，從零組件供應延伸至自研模組與次系統，再結合機器人自動化方案，持續提升產品整合度與服務深度，為中長期營運發展奠定穩健成長基礎。

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