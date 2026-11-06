時碩營收／10月6.75億元 連五個月創歷史單月新高

時碩工業（4566）公布10月合併營收6.75億元，月增1.2%、年增61.7%，連續五個月創單月營收歷史新高，主要受惠多元產品布局有成，尤以散熱系統產品銷售持續放量所致；累計前十月合併營收53.15億元、年增27.2%，同步創同期新高。

時碩多元產品布局有成，AI伺服器液冷散熱產品出貨開始放量，加上人形機器人與航太獲中國大陸零組件大單，帶動訂單與出貨穩健成長。其中，第3季合併營收18.18億元，季增24%、年增43%，改寫單季營收歷史新高。

時碩指出，航太及AI相關應用為成長動能，其中航太業務的獲利能力優於汽車及工業相關產品，目前訂單能見度看到2030年，AI水冷散熱需求也持續看旺。

展望第4季，時碩說，航太及AI相關應用持續看好，AI水冷散熱亦為重要發展方向，部分訂單仍在發酵階段，從目前掌握的營運狀況來看，第4季營運可望持穩，維持第3季高營運動能，下半年整體表現優於上半年。

值得注意的是，時碩位於泰國春武里府的超級智慧製造園區於10月20日正式開幕。時碩表示，隨著AI液冷、航太及高價值精密製造能力陸續導入，泰國園區將成為時碩全球製造布局的重要據點，為第二成長曲線奠定基礎。

在新興業務方面，泰國園區未來將逐步導入AI伺服器液冷相關產線；航太業務則結合天陽航太精密鑄造與製造能力，規劃於2027年建置鋁合金精密鑄造生產線、2028年投產。

此外，集團亦持續布局半導體設備及具身機器人等高價值精密零組件應用，擴大未來成長動能。

展望明年，時碩持續擴大及提升既有產品線，在汽車、工業應用與半導體設備、航太等業務發展，切入人工智慧伺服器散熱液冷產品，與具身機器人關鍵零組件利基市場下，內部營運目標維持營收雙位數成長。