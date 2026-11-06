宏全財報／前三季 EPS 9.84元 超越2025及2024年全年水準、創歷史新高

宏全（9939）董事會6日通過前三季合併財報，受惠於區域市場需求成長、新廠陸續投產及產能利用率提升，累計前三季稅後純益年增29.6%，每股稅後純益達9.84元，已超越2025年全年9.1元及2024年全年9.8元，獲利創歷史新高。

法人指出，第4季雖為傳統淡季，但隨著台灣無茵自貿廠9月投產、泰國宏信廠年底前進行產品認證及商業量產，預期全年合併營收有機會挑戰300億元大關，並賺逾一個資本額，營收、獲利雙創歷史新高。

宏全第3季合併營收達81.76億元，季減5.2%、年增3.1%，改寫單季營收歷史次高，並創單季同期新高；毛利率24.3%，較去年同期增加0.18個百分點；稅後純益9.73億元、年增11.8%；單季每股純益3.29元，亦為單季同期獲利新高。

宏全前三季合併營收236.59億元、年增3.3%；營業毛利58.83億元、年增13.4%；稅後純益29.10億元、年增29.6%；每股稅後純益達9.84元。

宏全指出，集團在各區域持續深化營運布局。其中，台灣聚焦高值化產品與飲料代工；中國大陸強化客戶合作、產線效率及產品組合；東南亞則持續推動在地供應與新廠產能爬坡。

宏全表示，受惠於台灣、東南亞、非洲等區域市場需求成長與產能利用率提升，相關區域獲利貢獻增加。集團同時持續優化產品組合，提高高附加價值產品出貨比重，帶動前三季毛利率提升至24.86%，較去年同期22.65%增加2.21個百分點。

宏全說，新產能持續投入營運，整體維持審慎樂觀看法。集團持續推進台灣自貿廠無菌飲料線及HPP生產線投產，另外，第4季泰國宏信廠將商業量產，明年下半年則有越南VSIP 2A等投產計畫。

展望未來，宏全將持續深化全球布局，掌握各區域市場需求，拓展與當地及國際飲料品牌客戶的合作，並配合訂單需求及新廠投產進度，提升產能利用率，逐步擴大新增產能對集團營收與獲利的貢獻。