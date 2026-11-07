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AES樂觀看明年動能
電池模組股王AES-KY（6781）昨（6）日舉行法說會，公布第3季稅後純益10.68億元，季減2.4%、年增33.8%，每股純益（EPS）12.5元，持續看好AI伺服器BBU（電池備援模組）業務成長，總經理宋維哲表示，2027年客戶需求依舊強勁，對營運樂觀看待。
AES第3季營收52.34億元，季增8.9%、年增26.8%；累計今年前三季營收145.72億元，年增26.3%；稅後純益30.7億元，年增25.2%，每股純益35.95元。
AES為台系BBU的主力供應商，宋維哲指出，第一代出貨給CSP客戶的產品，迄今已超過十年，仍在穩定供貨，明年客戶對BBU的需求仍很強勁。
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