勤誠明年衝刺機櫃版圖

伺服器機殼廠勤誠（8210）昨（6）日舉行法說會，執行長陳亞男直言AI需求未減、產業不會泡沫化，正加速整機櫃（Rack）整合，看好2027年機櫃營收占比突破兩成；近期出貨放緩純屬零組件缺料與製程微調，絕無轉單，第4季力拚穩定交付。面對市場疑慮，陳亞男分析，當前市場爭議在於資本回收速度，但長線算力建置需求明確，AI產業不會泡沫化。勤誠採取跨平台策略分散風險，同步對接CSP與ASIC客戶，產品線由機箱延伸至全機櫃、液冷與電源機構件，2027年機櫃營收占比將衝破兩成。

針對近期出貨遞延，陳亞男指出，AI伺服器零組件繁多，上半年客戶拉貨集中，第3季起客戶因其他關鍵零件缺料調整拉貨節奏，加上新專案量產前須配合規格微調製程參數，9至10月出貨放緩。