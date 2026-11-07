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中菲行上月業績大增
中菲行（5609）昨（6）日公布10月合併營收38.68億元，年增65.3%，創2022年5月以來單月營業額新高。受惠於半導體、AI伺服器及高科技產業物流需求，加上第4季傳統貨運旺季帶動出貨，今年前十月合併營收307.9億元，較去年同期成長27.9%。10月進入第4季傳統貨運旺季，AI硬體、電子產品及年終零售備貨支撐貨運需求。亞洲至美國部分空運航線需求強勁，旺季期間艙位安排較具挑戰；冬季航班時刻調整，也可能影響部分客機腹艙運力。
中菲行指出，海運部分，太平洋海事協會（PMA）與國際碼頭及倉庫工會第26分會（ILWU Local 26）已將談判期限延至11月6日午夜（太平洋時間），並預定於週五在聯邦調解協助下續談，目前尚未達成協議。
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