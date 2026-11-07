威剛（3260）昨（6）日召開法說會，預估明年DRAM供貨缺口恐較今年擴大，全年將處於缺貨狀態，價格可望穩健上揚。

不過，考量年底客戶進行庫存結算、備貨轉趨保守，預期第4季營收可能較第3季略減，短期拉貨節奏放緩，未改變公司對明年供需的正向看法。

威剛公布10月營收170.63億元，月增8.4%、年增282.3%，歷史單月第三高；累計前十月營收1,343.7億元，年增222.7%。10月產品組合中，DRAM占70.2%，SSD占25%，記憶體價格走揚與AI相關需求，持續支撐營運表現。DRAM營收規模約為SSD的2.8倍，為最主要業績來源。

威剛指出，AI帶動記憶體需求已從高頻寬記憶體（HBM）延伸至伺服器DRAM、高容量儲存及企業級SSD，需求擴散至更多產品線，原廠新增產能與製程轉換均需要時間，加上大型雲端服務供應商（CSP）包下大量產能，供給難以迅速跟上需求，成為支撐後續價格的重要因素。