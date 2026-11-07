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JPP前三季EPS 14.05元 宏全9.84元
AI機構件大廠JPP-KY（5284）昨（6）日公布今年前三季稅後純益7.45億元，年增59.5%，超越去年全年，每股純益14.05元。
昨天JPP並公布9月自結稅後純益1.32億元，年增8%，每股純益2.45元。JPP今年10月合併營收3.88億元，月增0.5%，年增0.5%；累計前十月合併營收39.42億元，年增30.9%。
【記者宋健生/台中報導】宏全（9939）董事會昨（6）日通過第3季財報，受惠於區域市場需求成長、新廠陸續投產及產能利用率提升，累計前三季稅後純益29.1億元、年增29.6%，每股稅後純益（EPS）達9.84元，已超越2025年全年9.1元及2024年全年9.8元，獲利創歷史新高。宏全第3季稅後純益9.73億元、年增11.8%；單季EPS 3.29元。
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