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世界先進Q4迎雙成長！出貨、售價同步走揚 毛利率上看36%
晶圓代工廠世界先進（5347）昨（6）日召開法說會，受惠電源管理產品需求持續成長，第4季晶圓出貨量、平均售價可望同步走揚，毛利率上看36%。
董事長方略表示，未見全球成熟製程需求明顯縮減，8吋晶圓需求仍強，產能利用率可望維持高檔，新加坡12吋新廠預計明年第1季量產，依計畫逐步拉升產能。
世界先進副總經理暨財務長黃惠蘭指出，本季客戶整體晶圓需求維持強勁，受限於瓶頸設備產能，產出僅能小幅提升，在新台幣兌美元平均匯率32元假設下，預估第4季晶圓出貨量季增0%至2%，產品平均售價季增3%至5%，毛利率介於34%至36%，較第3季增加0.4至2.4個百分點。
面對近期AI類股修正，方略形容是「健康的警鐘」，有助產業從過熱轉向合理、長期的成長模式。
過去一年，供應鏈普遍承受壓力，AI客戶擔心拿不到產能，非AI客戶憂心供給遭到排擠，晶圓代工廠面臨不同客戶的需求，若市場修正能緩解資源過度集中，反而有助恢復健康的供需關係。
財報部分，世界先進第3季營收157.02億元，季增10.2%、年增27.2%；營業利益34.7億元，季增19.6%、年增89.4%；歸屬母公司稅後純益30.99億元，季增4.2%、年增81.9%；每股純益1.62元，優於上季1.56元及去年同期0.91元，分別成長3.8%、78%。
第3季毛利率33.6%，季增1.3個百分點、年增6.8個百分點，世界先進補充，主要受惠電源管理需求增溫，晶圓出貨量季增約5%、平均售價季增約3%，整體營運符合先前財測。
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