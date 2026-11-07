聽新聞
0:00 / 0:00

世界先進Q4迎雙成長！出貨、售價同步走揚 毛利率上看36%

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

晶圓代工廠世界先進（5347）昨（6）日召開法說會，受惠電源管理產品需求持續成長，第4季晶圓出貨量、平均售價可望同步走揚，毛利率上看36%。

董事長方略表示，未見全球成熟製程需求明顯縮減，8吋晶圓需求仍強，產能利用率可望維持高檔，新加坡12吋新廠預計明年第1季量產，依計畫逐步拉升產能。

世界先進副總經理暨財務長黃惠蘭指出，本季客戶整體晶圓需求維持強勁，受限於瓶頸設備產能，產出僅能小幅提升，在新台幣兌美元平均匯率32元假設下，預估第4季晶圓出貨量季增0%至2%，產品平均售價季增3%至5%，毛利率介於34%至36%，較第3季增加0.4至2.4個百分點。

面對近期AI類股修正，方略形容是「健康的警鐘」，有助產業從過熱轉向合理、長期的成長模式。

過去一年，供應鏈普遍承受壓力，AI客戶擔心拿不到產能，非AI客戶憂心供給遭到排擠，晶圓代工廠面臨不同客戶的需求，若市場修正能緩解資源過度集中，反而有助恢復健康的供需關係。

財報部分，世界先進第3季營收157.02億元，季增10.2%、年增27.2%；營業利益34.7億元，季增19.6%、年增89.4%；歸屬母公司稅後純益30.99億元，季增4.2%、年增81.9%；每股純益1.62元，優於上季1.56元及去年同期0.91元，分別成長3.8%、78%。

第3季毛利率33.6%，季增1.3個百分點、年增6.8個百分點，世界先進補充，主要受惠電源管理需求增溫，晶圓出貨量季增約5%、平均售價季增約3%，整體營運符合先前財測。

毛利率 晶圓 晶圓代工

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

世界先進訂單強勁產能供不應求 第4季均價續漲5%、毛利率拚36%

聯電10月營收 寫下次高

聯電營收／10月252億元 年增18.33%

聯發科Q3每股純益17.5元

相關新聞

DRAM缺貨持續惡化！創見：DDR5供應最吃緊 Q4營運估持平

記憶體模組廠創見（2451）昨（6）日舉行法說會。董事長束崇萬表示DRAM缺貨依然嚴重，第4季取得貨量已少於第3季，預期明年首季原廠配額進一步收緊，以DDR5供應最吃緊；NAND Flash價格則處於高檔平穩。

大和開第一槍 調降信驊目標價

台股昨（6）日遭遇沉重賣壓，股王信驊重挫跌停。大和資本在信驊公布第3季財報後，首開第一槍調降目標價，從26,660元下修至21,800元，降幅18.2%，雖然維持「買進」評等，但反映市場對AI資料中心資本支出後市疑慮升高。

台塑四寶10月營收年增62.5% 南亞攀四年半新高

台塑集團昨（6）日公布10月營收，四大公司單月總營收1,639億元，年增62.5%。前十月累計營收1.39兆元，年增23.2%。台塑、台化、南亞營收均年月雙增；台塑化月減、年增；南亞受惠電子材料需求暢旺、出貨升溫，10月營收續寫55個月新高。

台塑看旺第4季營運 台塑、南亞營收可望成長

台塑集團四大公司昨（6）日公布11月及第4季營運展望。台塑認為，第4季迎來部分產品需求旺季，營收可望成長；南亞持續看旺電子材料動能，預期11月及第4季營收持續走高；台塑化預估煉製利差將續處高檔；台化強調，國際油價回跌雖造成短期庫存跌價風險，但芳香烴產品仍可望維持利差，將審慎調控庫存因應變化。

緯創、緯穎10月營收創同期新高

代工大廠緯創、緯穎（6）日同步公告10月合併營收，皆為同期新高、單月歷史次高表現。法人指出，緯創、緯穎第4季合併營收持續受惠AI伺服器出貨動能續強加持，看好均可改寫單季新高，帶動全年業績挑戰高點。

華航Q3每股賺0.72元 高星潢：全力衝刺客貨運

航空雙雄看旺第4季營運，華航昨（6）日公布第3季財報，稅後淨利44.2億元，年增49.5%，每股純益（EPS）0.72元，創單季同期新高。華航董事長高星潢表示，本季客貨運將全力衝刺；長榮航看好年底客運需求及AI貨運商機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。