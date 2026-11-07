群聯AI業務愈做愈大！營收占比衝上65% 潘健成看好春節後拉貨動能再升溫

NAND Flash控制IC大廠群聯（8299）昨（6）日舉行法說會，執行長潘健成表示，企業級儲存及AI應用需求強勁，明年農曆年後拉貨動能有望再升溫，看好大陸市場。群聯AI相關業務營收占比由第3季57%攀升至10月65%，

群聯也公布，至9月底，三家NAND原廠釋出的六項新一代TLC、QLC客戶端SSD控制晶片專案，群聯全數拿下、營運報佳績。

群聯法說會談話重點

潘健成指出，第3季AI相關業務營收季增88%，記憶體市況呈現兩樣情，消費性PC、手機與零售需求疲弱，企業級及AI儲存卻持續成長，研判未來一年半仍是成長最快的領域。

針對NAND後市，潘健成認為，短期報價可能持平或小幅上揚，明年農曆年後AI需求將再增強。原廠升級設備、轉換製程期間，可能出現短期產出損失，群聯已掌握明年目標所需貨源約75%，本月將拜訪各地供應商，爭取更多供應，提前準備企業級、AI及開機碟需求。

毛利率方面，潘健成坦言，長期維持六成以上並不容易，未來幾季若能守住五成以上，就是很好的表現，他強調，相較毛利率百分比，更重視毛利金額成長。

群聯第3季營收860.76億元，季增26.8%、年增374.6%；營業毛利513.87億元，季增15.9%、年增774.3%；營業利益328.98億元，季增24.8%、年增2,210%；稅後純益305.48億元，季增16.5%、年增1,272%；每股純益138元。營收、營業毛利及每股純益均創歷年同期新高。

群聯擴大AI資料平台布局，將硬體銷售延伸至軟體與年度服務收入，希望藉此支撐獲利能力。潘健成看好地端AI導入商機，並估計2027年下半年商用AI PC應用逐步落地，aiDAPTIV方案明年可望呈現更具體的商業成果。