聽新聞
0:00 / 0:00

群聯AI業務愈做愈大！營收占比衝上65% 潘健成看好春節後拉貨動能再升溫

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

NAND Flash控制IC大廠群聯（8299）昨（6）日舉行法說會，執行長潘健成表示，企業級儲存及AI應用需求強勁，明年農曆年後拉貨動能有望再升溫，看好大陸市場。群聯AI相關業務營收占比由第3季57%攀升至10月65%，

群聯也公布，至9月底，三家NAND原廠釋出的六項新一代TLC、QLC客戶端SSD控制晶片專案，群聯全數拿下、營運報佳績。

群聯法說會談話重點
群聯法說會談話重點

潘健成指出，第3季AI相關業務營收季增88%，記憶體市況呈現兩樣情，消費性PC、手機與零售需求疲弱，企業級及AI儲存卻持續成長，研判未來一年半仍是成長最快的領域。

針對NAND後市，潘健成認為，短期報價可能持平或小幅上揚，明年農曆年後AI需求將再增強。原廠升級設備、轉換製程期間，可能出現短期產出損失，群聯已掌握明年目標所需貨源約75%，本月將拜訪各地供應商，爭取更多供應，提前準備企業級、AI及開機碟需求。

毛利率方面，潘健成坦言，長期維持六成以上並不容易，未來幾季若能守住五成以上，就是很好的表現，他強調，相較毛利率百分比，更重視毛利金額成長。

群聯第3季營收860.76億元，季增26.8%、年增374.6%；營業毛利513.87億元，季增15.9%、年增774.3%；營業利益328.98億元，季增24.8%、年增2,210%；稅後純益305.48億元，季增16.5%、年增1,272%；每股純益138元。營收、營業毛利及每股純益均創歷年同期新高。

群聯擴大AI資料平台布局，將硬體銷售延伸至軟體與年度服務收入，希望藉此支撐獲利能力。潘健成看好地端AI導入商機，並估計2027年下半年商用AI PC應用逐步落地，aiDAPTIV方案明年可望呈現更具體的商業成果。

群聯 NAND Flash NAND

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

群聯財報／第3季 EPS 138元 三項財務指標均刷歷史同期新高

宜鼎財報／AI伺服器推升第3季獲利年增逾13倍、EPS 93.09元 再創新高

宜鼎財報／AI伺服器推升第3季獲利年增逾13倍、EPS 93.09元 再創新高

汎瑋材料法說會／AI伺服器+機器人新單放量 明年高附加價值應用破三成

相關新聞

DRAM缺貨持續惡化！創見：DDR5供應最吃緊 Q4營運估持平

記憶體模組廠創見（2451）昨（6）日舉行法說會。董事長束崇萬表示DRAM缺貨依然嚴重，第4季取得貨量已少於第3季，預期明年首季原廠配額進一步收緊，以DDR5供應最吃緊；NAND Flash價格則處於高檔平穩。

大和開第一槍 調降信驊目標價

台股昨（6）日遭遇沉重賣壓，股王信驊重挫跌停。大和資本在信驊公布第3季財報後，首開第一槍調降目標價，從26,660元下修至21,800元，降幅18.2%，雖然維持「買進」評等，但反映市場對AI資料中心資本支出後市疑慮升高。

台塑四寶10月營收年增62.5% 南亞攀四年半新高

台塑集團昨（6）日公布10月營收，四大公司單月總營收1,639億元，年增62.5%。前十月累計營收1.39兆元，年增23.2%。台塑、台化、南亞營收均年月雙增；台塑化月減、年增；南亞受惠電子材料需求暢旺、出貨升溫，10月營收續寫55個月新高。

台塑看旺第4季營運 台塑、南亞營收可望成長

台塑集團四大公司昨（6）日公布11月及第4季營運展望。台塑認為，第4季迎來部分產品需求旺季，營收可望成長；南亞持續看旺電子材料動能，預期11月及第4季營收持續走高；台塑化預估煉製利差將續處高檔；台化強調，國際油價回跌雖造成短期庫存跌價風險，但芳香烴產品仍可望維持利差，將審慎調控庫存因應變化。

緯創、緯穎10月營收創同期新高

代工大廠緯創、緯穎（6）日同步公告10月合併營收，皆為同期新高、單月歷史次高表現。法人指出，緯創、緯穎第4季合併營收持續受惠AI伺服器出貨動能續強加持，看好均可改寫單季新高，帶動全年業績挑戰高點。

華航Q3每股賺0.72元 高星潢：全力衝刺客貨運

航空雙雄看旺第4季營運，華航昨（6）日公布第3季財報，稅後淨利44.2億元，年增49.5%，每股純益（EPS）0.72元，創單季同期新高。華航董事長高星潢表示，本季客貨運將全力衝刺；長榮航看好年底客運需求及AI貨運商機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。