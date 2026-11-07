DRAM缺貨持續惡化！創見：DDR5供應最吃緊 Q4營運估持平

記憶體模組廠創見（2451）昨（6）日舉行法說會。董事長束崇萬表示DRAM缺貨依然嚴重，第4季取得貨量已少於第3季，預期明年首季原廠配額進一步收緊，以DDR5供應最吃緊；NAND Flash價格則處於高檔平穩。

創見因低價庫存去化完畢，毛利率回歸常態，預估第4季營收、獲利與第3季相當，後續將深耕工控與邊緣AI應用，挹注成長動能。束崇萬指出，三星、美光等原廠依客戶歷史交易紀錄分配貨源，即使需求強勁，也未必能取得足額供應，原廠配貨持續收緊，取得穩定貨源成為模組廠營運關鍵，創見維持長期合作關係，審慎掌握採購節奏。

創見董座束崇萬談話重點

NAND Flash方面，束崇萬進一步說，原廠獲利回升後，大幅加價意願降低，目前供貨相對穩定，價格維持高檔，未來在資料中心與邊緣運算儲存需求擴大之下，有機會帶動新一波需求。

束崇萬說明，創見過去累積約一年的低價庫存，已於第2季至第3季逐步消耗完畢，去年第3季底以來，DRAM與NAND Flash原料價格大漲，進貨成本墊高，加上終端售價調整空間有限，第3季毛利率較第2季低，修正後將是未來常態水準。

展望本季，創見原料成本與上季大致持平，產品價格變動幅度約0.5%至1%，營運預期持穩，公司採成本加成訂價，長約最長維持六個月，不隨意高價搶貨，以控管庫存風險。

終端布局上，工控應用占創見業務逾九成，客戶重視品質與供貨穩定度，儘管消費性PC與手機需求疲弱，束崇萬看好邊緣AI帶動機器人、車用電子及數據收集設備需求，將積極布局企業級SSD等高階產品。