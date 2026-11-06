元太財報／第3季獲利探今年低點 前3季每股賺7.94元

電子機能材料大廠汎瑋材料（6967）今日舉行法人說明會，董事長李家旺表示，今年第3季公司正式打入美系機器人客戶供應鏈，且9月起已開始正式出貨，預計明年對營收貢獻逐步攀升。隨AI伺服器及機器人新單放量，對第4季展望正向，也預期明年高附加價值應用占營收比重，有望突破三成；隨產品組合優化，更將進一步挹注獲利表現。

2026-11-06 17:47