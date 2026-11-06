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元太財報／第3季獲利探今年低點 前3季每股賺7.94元

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導

元太（8069）6日召開董事會通過第3季合併財務報告，單季歸屬母公司業主淨利26.52億元，季減28.97%、年減37.28%，每股純益2.29元；累計前三季歸屬母公司業主淨利91.69億元，較去年同期微幅下滑2.42%，前3季每股純益7.94元。

元太第3季合併營收99.36億元，季減2.74%，年減4.60%；營業毛利51.91億元，毛利率52.24%，季下滑6.48個百分點，年下滑3.73個百分點；營業利益26.43億元，季減25.38%、年減27.35%。第3季歸屬母公司業主純益26.52億元，季減28.97%，年減37.28%，每股純益2.29元。

元太累計前三季合併營收287.85億元，年減1.08%；營業毛利163.40億元，毛利率56.77%，年增0.26個百分點；營業利益89.98億元，年減9.90%；前3季歸屬母公司業主淨利91.69億元，年減2.42%，每股純益7.94元。

展望後市，元太持續加速彩色電子紙技術升級與跨領域應用布局。新一代彩色技術Kaleido 4已獲漢王等品牌導入，積極切入辦公與教育等生產力市場，加速彩色化滲透率；同時結盟富士軟片影像系統擴展大尺寸彩色廣告看板，相關新品預計2027年問世，法人看好在技術推進與多元產品線同步發酵下，中長期營運動能可望逐步升溫。

元太 財報

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