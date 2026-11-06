聽新聞
0:00 / 0:00
元太財報／第3季獲利探今年低點 前3季每股賺7.94元
元太（8069）6日召開董事會通過第3季合併財務報告，單季歸屬母公司業主淨利26.52億元，季減28.97%、年減37.28%，每股純益2.29元；累計前三季歸屬母公司業主淨利91.69億元，較去年同期微幅下滑2.42%，前3季每股純益7.94元。
元太第3季合併營收99.36億元，季減2.74%，年減4.60%；營業毛利51.91億元，毛利率52.24%，季下滑6.48個百分點，年下滑3.73個百分點；營業利益26.43億元，季減25.38%、年減27.35%。第3季歸屬母公司業主純益26.52億元，季減28.97%，年減37.28%，每股純益2.29元。
元太累計前三季合併營收287.85億元，年減1.08%；營業毛利163.40億元，毛利率56.77%，年增0.26個百分點；營業利益89.98億元，年減9.90%；前3季歸屬母公司業主淨利91.69億元，年減2.42%，每股純益7.94元。
展望後市，元太持續加速彩色電子紙技術升級與跨領域應用布局。新一代彩色技術Kaleido 4已獲漢王等品牌導入，積極切入辦公與教育等生產力市場，加速彩色化滲透率；同時結盟富士軟片影像系統擴展大尺寸彩色廣告看板，相關新品預計2027年問世，法人看好在技術推進與多元產品線同步發酵下，中長期營運動能可望逐步升溫。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。