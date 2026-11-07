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世芯Q3獲利飆！EPS 衝37.7元 法人估明年業績倍增

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
世芯指出，公司第3季美元營收與獲利表現雙創歷史新高，受惠於3奈米製程加速器晶片量產出貨大幅放量。聯合報系資料照
世芯指出，公司第3季美元營收與獲利表現雙創歷史新高，受惠於3奈米製程加速器晶片量產出貨大幅放量。聯合報系資料照

世芯-KY（3661）昨（6）日召開法說會，公布第3季獲利季增近一倍，每股純益37.7元，累計前三季獲利年增逾五成，每股純益為75.94元。

法人樂觀預估，在3奈米製程案件放量助攻，以及其他新案挹注下，公司明年業績將迎來一倍以上的增長，不但可望挑戰歷史新高紀錄，還可能達1,200億元以上水準。

世芯第3季合併營收為261.88億元，季增242.7％、年增298.6％，累計前三季合併營收為378.77億元，年增44.5％，呈現強勁成長態勢。

第3季歸屬母公司業主淨利32.51億元，季增98.4％、年增1.44倍；累計前三季歸屬母公司業主淨利為63.17億元，年增53.5％。

世芯指出，公司第3季美元營收與獲利表現雙創歷史新高，受惠於3奈米製程加速器晶片量產出貨大幅放量。量產業務的營收占比較高，單季毛利率明顯下降至二成以下，營業利益率降幅相對有限。

針對3奈米製程加速器晶片案件，已進入大規模出貨階段，預期在今、明年都將是主要營收貢獻來源。

同時，下一世代2奈米製程加速器案件即將進入設計導入（Tape-out），規畫於明年底前量產，並帶來業績挹注。

值得注意的是，世芯透露取得第二家大客戶的案件，從明年第2季起就會看到相關營收貢獻。公司預期未來明年甚至是2028年，營收將迎來值得期待的強勁增長。

在世芯前三季營收結構中，3奈米製程案件貢獻成長，公司2/3奈米製程的營收比重已達67%，若單以第3季來看，相關比重更是高達八成。

世芯 每股純益 法說會

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