元太結盟台虹搶進 AI 高速傳輸材料 斥資27.8億元買華紙觀音廠

電子紙龍頭元太（8069）6日公告董事會通過兩大重磅投資及策略結盟案，不僅斥資27.8億元（未稅）向同集團中華紙漿（1905）購置桃園觀音廠區，更宣布與軟性銅箔基板大廠台虹（8039）簽署合作意向書，強強聯手進軍AI高速傳輸材料市場，攜手開發PTFE CCL（聚四氟乙烯銅箔基板）並投入製程試產與驗證；同時，元太亦通過參與永豐金（2890）現增案，最高斥資近12億元，深化長期資產配置。

元太董事長李政昊表示，元太長期深耕電子材料領域，此次取得觀音廠區不僅是擴大電子紙事業的重要一步，也為跨足AI高速傳輸材料市場創造新契機。看好AI產業帶動的高階材料需求，透過與台虹的策略合作，能發揮雙方在材料研發與製造的互補優勢，加速新材料開發與驗證，將既有技術與製造實力延伸至AI材料領域，開創新事業成長動能。

依據雙方合作意向書架構，雙方將共同推動AI高速傳輸材料的技術開發、製程驗證及委託製造。初步規劃由台虹提供關鍵材料，在元太新竹及觀音廠區進行製程試產與驗證，後續視進展評估製造服務等事宜。元太具備基礎材料開發、表面處理與跨國量產管理能力，台虹則深耕銅箔基板及高階電子材料，雙方整合技術與製造資源，鎖定AI產業帶動的高速傳輸材料商機。

在產能布局方面，元太向華紙購入的觀音廠區坐落於桃園市觀音區工業區段五小段，包含土地約7,973.63坪、建物約9,938.3坪，土地每坪單價約25.7萬元，建物金額為7.31億元，合計總交易金額為27.8億元，尚待華紙董事會通過後生效。該廠具備現成廠房與設施，有利於改建再利用，未來將設置及維運大尺寸電子紙產線，同時作為與台虹合作開發AI高速傳輸材料的試產與驗證場域。

此外，元太董事會亦通過參與永豐金2026年現金增資，已依原持股比例認購5,332張，投入金額約1.87億元；增資完成後，元太本體累積持股達15.93萬張，持股比率約1.03%。若後續有特定人額度釋出，元太將以不超過10億元上限參與認購。若加計旗下子公司元瀚材料及中外古今等關係企業，集團合計持有永豐金約47.49萬張（約4.74億股），持股比率估達3.08%，有助於穩健提升集團長期資產收益。