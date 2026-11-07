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德麥第3季EPS 6.51元
德麥（1264）昨（6）日公布第3季財報，第3季稅後純益為2.41億元，年增14.7%，每股純益（EPS）為6.51元；累計前三季稅後純益為6.49億元，年增9.8%，EPS為17.52元，單季、累季獲利皆創歷史新高。
德麥日前表示，今年以營運持穩為目標，明年則希望維持成長，並透過台灣、中國大陸及東南亞各市場成長，降低供應商調整及市場變化的影響。
台灣市場方面，因德紐奶油供應商日前調整銷售策略，代理合作終止而影響供應。
為降低影響，公司除維持原有法系奶油穩定供應，也已引進德國、阿根廷、美國等地乳品供應商，並陸續投入銷售，擴大進貨渠道、落實品牌多元化。由於德麥銷售SKU數量多，單一品牌代理權終止對整體業績影響相對有限。
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