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碩天Q3 EPS衝上8.06元

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

不斷電系統（UPS）品牌廠碩天（3617）昨（6）日公布，今年第3季稅後純益7.58億元，季增15%，年增14.6%，單季新高，每股稅後純益（EPS）8.06元。累計今年前三季稅後純益18.05億元，年增65%，超越去年全年，每股稅後純益19.18元。

其中，碩天第3季毛利率59.12%，季減3.77個百分點，年增3.63個百分點，碩天表示，由於第2季有關稅退稅挹注，帶動毛利率走揚，如果第2季排除關稅退稅因素，則毛利率為56.12%，第3季排除關稅退稅後毛利率為56.54%，整體營運穩健向上。

碩天董事長何濓洵日前表示，看好碩天「成長空間非常大，未來天花板很高。」法人預期，全年毛利率上看逾55%，再創新高。今年前三季毛利率已達58.84%。

至於菲律賓新廠進展，何濓洵表示，目前仍依計畫進行，預計菲律賓新廠2026年底、2027年中投產。目前碩天來自美國（含加拿大）市場營收占比逾六成，至於美洲占比約75%。

何濓洵表示，儘管面臨上游原物料上漲、配貨周期遞延、運費調漲等壓力，在此之前，公司僅針對部分市場反映成本，且未足額反映，後續仍觀察市場供需狀況，透過產品及通路組合優化，尤其資料中心的PDU（電源分配器）、UPS及電源管理系統的毛利率及營益率佳，產品規格高，受惠企業級資料中心應用持續發展對穩定電力需求日增，將帶動公司獲利穩定增長。

EPS UPS 毛利率

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